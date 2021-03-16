جدة.. زوجة تفسخ عقد النكاح بسبب رفض زوجها العلاج من العقم

بلادي – الرياض :

لجأت زوجة إلى محكمة الأحوال الشخصية بجدة من أجل فسخ النكاح، بعدما رفض زوجها السعي للعلاج من العقم، الذي حرمهما من الإنجاب لفترة تجاوزت 5 سنوات.

وقضت المحكمة، وفقا لـ”الوطن” بفسخ النكاح، وأفهمت المدعية أنها بانت من زوجها بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وألا تتزوج حتى تنتهي عدتها.

كما شمل الحكم التهميش على وثيقة عقد النكاح، داعياً المدعى عليه إلى مراجعة الجهة المختصة لتسجيل الواقعة وإنزال اسم المرأة وإسقاطه من سجله.

كما منحت المحكمة المدعى عليه حق تقديم اللائحة الاعتراضية على الحكم خلال 30 يوما، وفي حال انتهاء مدة الاعتراض ولم يتقدم باللائحة فيسقط حقه في الاستئناف ويكتسب الحكم القطعية.