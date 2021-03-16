مقيم بريطاني: تلقيت لقاح كورونا خلال 3 دقائق فقط.. وأقاربي في أمريكا يعانون للحصول على اللقاح

بلادي – الرياض :

أشاد المقيم البريطاني، عبدالرحمن عافية، بسرعة تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا الجديد في المملكة، مقارنة بما تشهده دول العالم، ومن بين ذلك أقاربه في الولايات المتحدة، من معاناة في الحصول على اللقاح.

واعتبر “عافية”، الذي يعيش في السعودية منذ 21 عامًا، أن طريقة تعامل المملكة مع جائحة كورونا منذ العام الماضي وحتى الآن تعد مثالا يحتذى به في العالم.

وأكد أن التطعيم باللقاح لم يستغرق منه سوى 3 دقائق فقط، مقدماً الشكر لحكومة المملكة، ووزارة الصحة وكل العاملين فيها؛ بسبب تسهيلهم إجراءات الحصول على اللقاح لمرض كوفيد 19 للمواطنين والمقيمين.