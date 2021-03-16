بلادي – الرياض :
أشاد المقيم البريطاني، عبدالرحمن عافية، بسرعة تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا الجديد في المملكة، مقارنة بما تشهده دول العالم، ومن بين ذلك أقاربه في الولايات المتحدة، من معاناة في الحصول على اللقاح.
واعتبر “عافية”، الذي يعيش في السعودية منذ 21 عامًا، أن طريقة تعامل المملكة مع جائحة كورونا منذ العام الماضي وحتى الآن تعد مثالا يحتذى به في العالم.
وأكد أن التطعيم باللقاح لم يستغرق منه سوى 3 دقائق فقط، مقدماً الشكر لحكومة المملكة، ووزارة الصحة وكل العاملين فيها؛ بسبب تسهيلهم إجراءات الحصول على اللقاح لمرض كوفيد 19 للمواطنين والمقيمين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقيم بريطاني: تلقيت لقاح كورونا خلال 3 دقائق فقط.. وأقاربي في أمريكا يعانون للحصول على اللقاح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.