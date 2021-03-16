تنفيذ حكم القتل قصاصاً في مواطن قَتل 3 آخرين بإطلاق النار عليهم بنجران

بلادي – الرياض :
نفذت وزارة الداخلية، اليوم (الثلاثاء)، حكم القتل قصاصاً بأحد المواطنين بمدينة نجران، وذلك لقتله ثلاثة من المواطنين بإطلاق النار عليهم.
وقالت الوزارة إن المواطن مفرح بن فرحان بن يحيى الحريصي، أقدم على قَتل كلٍ من المواطنين إبراهيم بن مفرح بن أحمد عسيري، ومحمد بن مغرم بن أحمد هلالي، وحسن بن إبراهيم بن محمد عسيري، بإطلاق النار عليهم مما أدى الى وفاتهم.
وأبانت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً.
وأضافت أنه تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، حيث جرى تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم في مدينة نجران.
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