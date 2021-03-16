نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الراجحي يدعم المتقاعدين بتمويل شخصي يبدأ من 8000 الآف ريال فأكثر والصرف فوري للجميع في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض مميزة للمتقاعدين في السعودية، حيث تعد التمويلات الشخصية هي أحد الحلول التي يبحث عليها المواطن من أجل مواجهة الظروف الطارئة التي تواجه البعض منهم، أو لسد احتياج يبحث المواطن عن تحقيقه منذ فترة ولم يستطع، ويعد مصرف الراجحي هو أحد الحلول الاختيارية لدي المواطن السعودي والوافد أيضاً إلى المملكة لتحقيق ما يرغب به، حيث يقدم مصرف الراجحي تمويل نقدي سريع يصل إلى 2 مليون ريال سعودي لجميع المواطنين الأفراد السعوديين وغير السعوديين، ويقدم أيضاً الراجحي تمويل خاص بالمتقاعدين السعوديين والمقيمين يٌصرف وفق توافق الأحكام الإسلامية، ويُصرف تمويل المتقاعدين بمبالغ حسب رغبة العميل سواء مبالغ صغيرة أو مبالغ متوسطة أو مبالغ نقدية كبيرة حسب حاجة العميل للمبلغ الذي يرغب في الحصول عليه، ويهتم مصرف الراجحي بدعم التمويلات النقدية للمتقاعدين بالمملكة والعمل علي صرف قروض مميزة للمتقاعدين في السعودية من خلال مميزات مصرفية كثيرة سنوضحها لكم تفصيلياً.

خصائص تمويل المتقاعدين من مصرف الراجحي للسعودين والوافدين

يقوم مصرف الراجحي بصرف التمويل المالي للمتقاعدين بموافقة الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى انه يتيح صرف المبالغ النقدية بمبلغ يبدأ من 8000 ريال سعودي حتي مبلغ 2 مليون ريال، ويقوم الراجحي بالموافقة الفورية لصرف المبلغ الذي يختاره العميل بعد تقديم طلب التمويل، ويتميز تمويل المتقاعدين أيضاً بأن الصرف متاح للمواطنين الذين يحملون الجنسية السعودية، وللجنسيات الأخرى.

ويعتمد مصرف الراجحي التمويل النقدي علي أن يتم سداده علي فترات شهرية تصل إلى 60 شهر فقط من بداية التمويل، كما يسمح مصرف الراجحي لأي متقاعد بأن يحصل علي التمويل قيل أن يتقاعد بفترة 5 سنوات، كما يسمح مصرف الراجحي إمكانية الحصول علي تمويل تقاعدي مميز إضافي بعد الانتهاء من سداد التمويل الأول، ويقدم الراجحي كل التسهيلات الإدارية التي تمكن كل شخص من التمويل.

شروط مصرف الراجحي لصرف تمويل المتقاعدين

يقوم مصرف الراجحي بصرف التمويلات الشخصية للمتقاعدين من خلال بعض الشروط الميسرة لجميع الأفراد وهي كالتالي:

حتي يتم صرف تمويل المتقاعدين من أي فرع من فروع الراجحي يجب أن يتم تحويل الراتب إلى مصرف الراجحي.

بالإضافة إلى إرفاق صورة من بطاقة الهوية الوطنية للأفراد السعوديين الراغبين في الحصول علي تمويل.

يجب تجهيز صورة من هوية الإقامة وجواز السفر أيضاً للأفراد للوافدين.

بالإضافة إلى ضرورة إحضار نموذج يفيد بتفاصيل المعاش التقاعدي الذي يحصل عليه كل متقاعد.

طريقة طلب التمويل الشخصي للمتقاعدين بالمبلغ الذي يحدده المتقاعد

مُتاح لكل متقاعد طلب تمويل شخصي سريع للمتقاعدين بالمبلغ الذي يرغب به من خلال الدخول علي موقع بنك الراجحي التالي: تسجيل تمويل، ومن خلاله يقوم كل عميل بطلب مبلغ التمويل المناسب له.

تمويلات إضافية لبنوك داخل المملكة

هناك بعض البنوك التي تعرض منتجات تمويل خاصة بها مثل تمويل الخير يبدأ من 100 ألف ريال من بنك سامبا السعودي للسعودي والمقيم، وأيضاً هناك تمويل يبدأ من 5000 الآف ريال حتي مليون ونصف من البنك الأول السعودي، كما يتواجد تمويل قصير الأجل لمدة عام من البنك الأهلي التجاري بتسهيلات كبيرة.