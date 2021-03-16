قرض سيارة بدون تحويل راتب ولا كفيل للنساء والرجال جميع الجنسيات الشركة الوطنية للتمويل

قرض سيارة بدون تحويل راتب ولا كفيل من الشركة الوطنية للتمويل التأجيري للسيارات المستعملة والجديدة مع توفير كافة وسائل الراحة من خلال مزايا تسهل على العملاء الحصول على المركبة خلال 48 ساعة، وتعد هي أسرع شركة في إعطاء المركبات في أقل وقت ممكن من أجل تلبية الاحتياجات المتعلقة بالحصول على سيارة سواء مستعملة أو الجديدة فالعميل له حرية الاختيار أي من الأنواع المعروضة وذلك بتسهيلات السداد ودفعة أولى بسيطة بهدف تسهيل الإجراءات قدر الإمكان مع سرعة التنفيذ، وهذا ما يبحث عنه معظم المواطنين والوافدين بالمملكة في حالة رغبتهم في أخذ قرض سيارة ميسر بكل هذه المميزات.

مزايا قرض سيارة بدون تحويل راتب ولا كفيل الشركة الوطنية للتمويل

تقدم الشركة عروض تمويل السيارات بأسهل الشروط من أجل راحة العملاء وهي على النحو التالي:-

شروط الحصول على قرض سيارة بدون تحويل راتب ولا كفيل

لا يقل عمر العميل عن 21 سنة.

الحد الأدنى الشهري 4.500 ريال سعودي.

مدة الخدمة في العمل لا تقل عن ستة أشهر.

أما عن معدل النسبة السنوي يبدأ من 10.36%.

متطلبات قرض سيارة بدون تحويل راتب الشركة الوطنية للتمويل

يمكنك الحصول على قرض ميسر بدون تحويل راتبك ولا تقديم كفيل يضمنك بكل سهولة من خلال تعبئة نموذج الطلب عبر الموقع الإلكتروني www.tamweel.com.sa

في حالة وجود استفسارات أو شكاوى يمكن التواصل عبر زيارة أي فرع من فروع الشركة أو الاتصال على الهاتف الموحد 920011811.

بـ4 ضوابط يتم الموافقة على القرض وإعطائك السيارة خلال يومين في حالة إذا توفر المستندات التالية:-

إحضار صورة من الهوية الوطنية أو الإقامة سارية المفعول.

رخصة قيادة سارية الصلاحية.

تقديم عرض سعر للسيارة المطلوبة.

تعريف من جهة العمل يتضمن الدخل الشهري كامل + المسمى الوظيفي + تاريخ الالتحاق بالوظيفة.

كشف حساب بنكي حديث لآخر ثلاثة أشهر.