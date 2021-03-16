تسجيل دخول منصة مدرستي 1442 للتعليم عن بعد وطريقة عمل الواجبات المنزلية

مما شك فيه أنه هناك بحث كبير حالى عن طريقة تسجيل دخول منصة مدرستي ويقوم آلاف الطلاب والطالبات بالبحث على مواقع محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي، وقد زدات معدلات البحث بشكل ملحوظ بسبب إطلاق وزارة التعليم السعودية لهذه المنصة بعد قرار إغلاق جميع المدارس في مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية لمنع تفشي فيروس كورونا، وتأتي هذه ضمن اجراءات الحكومة السعودية لمواجهة هذه الجائحة التي يعاني منها العالم أجمع، وتتميز منصة مدرستي بالعديد من المميزات التي جعلت من عملية التعليم سهلة وبسيطة من خلالها وسنوضح لكم المميزات بالتفصيل خلال المقالة، ونوضح لكم الآن من خلال هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” طريقة التسجيل في المنصة للطلاب، فتابعونا.

تسجيل دخول منصة مدرستي

هناك الكثير من عمليات البحث التي تتم الآن عن منصة مدرستي من جانب أولياء الأمور حتى يتابعوا المجهود الخاص بأولادهم فالمنصة تقدم مميزات هامة لولي الأمر والطالب، ويتمكن الطلاب من متابعة دروسهم اليومية وعمل الواجبات المنزلية بطريقة بسيطة، ونوضح لكم الآن طريقة وخطوات التسجيل في منصة مدرستي عبر الخطوات التالية:

أولاً يجب على الطالب عمل حساب على تطبيق توكلنا.

ثانياً تسجيل الدخول على موقع منصة مدرستي بكتابة الإسم وكلمة المرور من تطبيق توكلنا.

بكتابة الإسم وكلمة المرور من تطبيق توكلنا. ثالثاً يتمكن الطالب من حضور دروسه اليومية وتسجيل حضوره بطريقة بسيطة.

وزارة التعليم السعودية

تُعد منصة مدرستى من أهم منصات التعليم الإلكترونى التى حازت على إعجاب الكثير من الطلاب والمعلمين وأيضاً أولياء الأمور حيث أنه من خلال منصة مدرستى يمكن استكمال الدراسة بشكل طبيعى جداً كان الطالب يذهب الدوام اليومى الدراسى حيث يمكن للطلاب حضور جميع الحصص الدراسية بشكل طبيعى كأنهم داخل الفصول الدراسية ويمكن للمعلمين أيضاً شرح الدروس كأنهم بالفصل المدرسي أيضاً لذلك نالت الإعجاب الكبير بالأخص بعد توقف الدراسة بسبب فيروس كورونا.