مع عودة الدراسة بالمملكة العربية السعودية فقد تزايد الطلب علي أيجاد حلول للتباعد الاجتماعي والحد من انتشار كوفيد 19 الذي ضرب العالم في أخر عامين ومن هذا المنطلق قررت الحكومة تفعيل حزمة من تطبيقات التواصل بين المدرسة والطالب والمعلمين عن بعد وإرسال الإرشادات لولي الأمر والطالب والمعلم من خلال منصة مدرستي التعليمية بالمملكة عن طريق برامج متنوعة وتفاعليه تساعد علي ترسيخ أساسيات التعامل الجديدة في ظل التباعد الاجتماعي وتسهل من العودة التدريجية إلي حياة الدراسة الطبيعية مع وعي اكبر للطلاب وفصل بين الفئات العمرية علي أيام مختلفة لتقليل الكثافة في آن واحد في حلول ذكية للتغلب علي الوباء المنتشر.

ونتعرف معاً علي المنصة :

ومنصة مدرستي التعليمية بالمملكة هي العامل الكبير في حل أزمة الأعداد الكبيرة للطلاب وتفعيل التباعد الاجتماعي وتسهيل التواصل وبناء قاعدة للتحول الرقمي في عالم التعليم بالمملكة، وهو ما تلقي بحثاً كبيراً من الطلاب وأولياء الأمور عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنهم من بحث عنها تحت مسمي التعليم مدرستي وحتي بالانجليزية mdrsty.

وتعرف من خلال موقع الوزارة علي أنها نظام لإدارة التعليم الإلكتروني، نجد من خلاله العديد من الأدوات التعليمية الإلكترونية التي تدعم العمليات التعلمية ، والتي تساهم بشكل رئيسي في تحقيق الأهداف العلمية لمحتوي المناهج والمقررات، كما تقدم الدعم في تحقيق المهارات والقيم والمعارف للطلاب والطالبات لتتوافق مع المتطلبات الرقمية للحاضر والمستقبل، ولطالما كان التفاعل بين المعلمين والطلاب والمناهج العلمية من خلال منصة مدرستي من الركائز الأساسية للتعليم الإلكتروني، وقد أتاحت منصة مدرستي التعليمية بالمملكة منتديات النقاش التي تساعد الطلاب علي التفاعل، والتغلب علي التأثير السلبي لظروف التباعد الاجتماعي. ومما يزيد من القدرات لدي الطلاب والمعلمين في مجال التعلم الرقمي كما تتيح للمعلمين وطلابهم قدرة علي التواصل من خلال غرف مخصصة للدردشة التزامنية، وتتيح حلول تواصل تقليدية عبر البريد الإلكتروني وغرف تواصل المعلمين ببعضهم للحصول على مرجعيات النشاطات التي سيتم مزاولتها عبر منصة مدرستي، كما تتيح للمدراء والمشرفين والمعلمين صلاحيات متابعة الأداء ووضع التقييمات واتخاذ القرارات التصحيحية من خلال برامج معدة ووسائل بسيطة.

التسجيل علي منصة مدرستي التعليمية بالمملكة

يمكنكم تسجيل عضوية في منصة مدرستي التعليمية بالمملكة من مبوب تسجيل جديد.

المتابعة بمليء البيانات الأساسية.

وضع رقم الهوية ورقم الجوال.

ثم ضغط علامة تحقق للتحقق من البيانات المدخلة.

ثم المتابعة تأكيد الحساب للتسجيل في منصة مدرستي.

وفي الأخير نقدم لكم فيديو تعريفي عن منصة مدرستي التعليمية