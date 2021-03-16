معلمة بمنصة مدرستي madrasati للتعليم عن بعد تنقذ طالبة من حرامي يقتحم المنزل

انتشر منذ وقت قليل أحد الأخبار الهامة التي تفيد بقيام أحد المعلمات في المملكة العربية السعودية على منصة مدرستي الإلكترونية للتعليم عن بعد، بإنقاذ أحد طالبات المرحلة الابتدائية التي تدعى رهف، من عملية سطو مسلح على المنزل المقيمة به في غياب جميع أفراد الأسرة، وتصدر الخبر جميع البرامج الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي للحديث عن الموقف البطولي للمعلمة في إنقاذ الطفلة.

معلمة بمنصة مدرستي madrasati للتعليم عن بعد تنقذ طالبة

تصدر جميع مواقع التواصل الاجتماعي أحد مقاطع الفيديو المصورة التي تفيد بظهور أحد الأفراد الملثمين الذي يحاول اقتحام الشباك من خلف الطفلة وهي في حضور الحصة الافتراضية على منصة مدرستي للتعليم عن بعد، ونبهت المعلمة الطفلة رهف عن وجود أحد الأفراد من خلفها، وطلبت منها توجيه الكاميرا على الشباك حتى تتمكن من تحديد هويته، وعلى الفور قامت بإبلاغ الشرطة في الوقت الذي تحركت فيه أحد أولياء الأمور على منزل الطفلة محاولة لإنقاذها وبالفعل وصلت مع وصول الشرطة للنجاح في إنقاذ الطفلة.

دعم المعلمة والطلاب للطفلة رهف في منصة مدرستي التعليمية

طلبت المعلمة من الطفل أن تحافظ على الميكرفون مفتوحاً وبدأت في تهدئتها هي والطالبات من زملائها للتخفيف من روعها، حتى تصل الشرطة إليها وتقوم بإنقاذها، ويعتبر ذلك الموقع هو المتوج لمنصة مدرستي التي استمرت للعمل بنجاح مع الطلاب على مدار عام دراسي كامل، لاستئناف العملية التعليمية بعد اجتياح فيروس كورونا الذي تسبب في إيقاف العملية التعليمية، لتقرر الوزارة استمرارها من خلال المنصة عن طريق الصوت والصورة للتواصل مع الطلاب طوال الوقت والتفاعل معهم، وقد سبق أن قام الطلاب بإنقاذ معلم لهم من خلال المنصة قد سقط مغشياً على الأرض بعد أزمة قلبية حادة، ليطلبوا له الإسعاف ويذهبون إلى منزله.