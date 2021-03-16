نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدارة خطوات التقديم على وظائف الحج والعمرة 1442 للرجال والنساء في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدارة أعلنت وزارة الحج والعمرة عن فتح باب التقديم على عدد 44 وظيفة إدارية شاغرة لدي الوزارة للجنسين الرجال والنساء، داعية جميع الراغبين من المتقدمين والمتقدمات سرعة تسجيل طلباتهم على موقع جداره طبقاً للمواعيد المحددة المعلن عنها في الإعلان، مع ضرورة التأكد من صحة البيانات.

جدارة التقديم على وظائف الحج والعمرة 1442 للرجال والنساء

حددت وزارة الحج والعمرة رابط جدارة لتسجيل طلبات التقديم على وظائفها والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام من المرتبة الرابعة وحتى المرتبة الثامنة، وذلك من خريجي المعاهد العليا والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، وأيضاً من الحاصلين على الدرجة الجامعية (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) داعية جميع من تتوافر فيه جميع الشروط المعلنة من قبل الوزارة، سرعة التقديم في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 4/8/1442 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 10/8/1442، ويجب على كافة المتقدمين التأكد من صحة البيانات المسجلة، وأيضاً تحديد وظيفة واحدة فقط من الوظائف الشاغرة، حيث أنه سيتم صرف النظر عن الطلبات التي تتضمن التقديم على أكثر من وظيفة.

وظائف وزارة الحج والعمرة 1442 :-

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن وجود نحو 44 وظيفة إدارية شاغرة لديها مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام من المرتبة الرابعة وحتى المرتبة الثامنة ويمكن التعرف على الوظائف الشاغرة من خلال الجدول التالي:-

الوظائف المعلن عنها من قبل وزارة الحج والعمرة المراتب من الرابعة وحتى الثامنة مراقب الرابعة محام مساعد السادسة باحث مشاريع مساعد السادسة باحث تطوير إداري مساعد السادسة مراقب حج وعمرة السادسة مراقب خدمات السادسة مأمور علاقات عامة السادسة باحث تطوير موارد بشرية السادسة باحث توظيف مساعد السادسة باحث تدريب وابتعاث مساعد السادسة باحث تنظيم مساعد السادسة باحث مكتبات مساعد السادسة مصمم حرافيكس السادسة مراقب إنشاءات السابعة محلل نظم السابعة باحث أمن وسلامة السابعة باحث قضايا الثامنة باحث تخطيط الثامنة باحث إعلامي الثامنة محلل نظم الثامنة مطور برامج أول الثامنة أخصائي علاقات عامة الثامنة مهندس معماري الثامنة باحث تطوير إداري الثامنة أخصائي تقنية معلومات الثامنة باحث تدريب وابتعاث الثامنة أخصائي تخطيط التاسعة

وشددت وزارة الحج والعمرة على الجنسين على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم الطلبات مع ضرورة طباعة طلبات التقديم.

الشروط العامة لشغل وظائف الحج والعمرة للرجال والنساء 1442:-

يشترط في المتقدمين اجتياز اختبار القدرة المعرفية للرجال والنساء على المرتبة السادسة والسابعة والثامنة.

اجتياز المقابلة الشخصية، والترشح النهائي لشغل الوظيفة سيكون بعد اجتيازها وفي حالة عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم إلغاء الترشيح مباشرة.

المتقدمون لشغل تلك الوظائف والذين لا تتفق مقرات الوظائف المعلن عنها مع الرغبات المكانية لهم، يجب عليهم عدم التأشير في المربع الخاص برغبة الدخول في الإعلان وعدم تحديد أية رغبات مكانية.

الترشيح لشغل الوظائف مرتبط بالمقرات التي حددها المتقدم وعدم قيامه بمباشرة الوظيفة التي تم الترشح لها سيتقرر في ضوء ذلك استبعاد الطلب نهائياً.

من جهة أخري فقد دعت وزارة الحج والعمرة الشباب والشابات من أصحاب المؤهلات المطلوبة في مسابقتها التقديم في المواعيد المحددة عبر موقع جدارة، والتأكد من استيفاء كافة البيانات المطلوبة للتسجيل على الوجه الأكمل، حتى لا يتم رفض الطلب المقدم، وعدم التقدم بأكثر من وظيفة بل يجب على المتقدم اختيار وظيفة واحدة من الوظائف التي تتناسب مع المؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم.