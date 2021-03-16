رسوم تجديد الإقامة في السعودية 2021 عبر منصة أبشر

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عمر شويل - جدة رسوم تجديد الإقامة في السعودية 2021، من الأمور الهامة التي يجب أن يحرص على سدادها كل مواطن مقيم بالمملكة العربية السعودية؛ حيث أنها بمثابة الوثيقة التي تثبت هوية المقيم، وبدونها تصبح إقامة المواطن الوافد غير شرعية، وعلى إثرها يتعرض للغرامات المالية والمسألة القانونية، وتنتهي بالترحيل عن البلاد، وتعد خدمة تجديد رخصة الإقامة “هوية المقيم” من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المديرية العامة للجوازات للمواطنين الوافدين عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.

رسوم تجديد الإقامة في السعودية 2021

حددت المديرية العامة للجوازات رسوم تجديد الإقامة في السعودية للمواطنين الوافدين من جميع الجنسيات، كما حددت رسوم الخدمات التي تقدمها للمواطنين، وكانت قيمة الرسوم كالتالي:

رسوم تجديد رخصة الإقامة 2021 الخدمة الرسوم المقررة تجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية “راعي، مزارع” 600 ريال سعودي تجديد رخصة الإقامة للمرافقين الذين تجاوزا سن 18 عام 500 ريال سعودي تجديد وإصدار رخصة الإقامة للعمالة بالشركات 650 ريال سعودي تجديد إقامة الطلبة الحاصلين على تأشيرة الدراسة مجانية

إجراءات تجديد الإقامة للوافدين

هناك مجموعة من الإجراءات والمتطلبات التي يجب تجهيزها عند تقديم طلب تجديد الإقامة 2021 للأفراد والجهات الحكومية، ومنها:

تعبئة نموذج الطلب والتوقيع والختم من الجهات الحكومية.

تجهيز جواز السفر ساري الصلاحية.

إرفاق صورتين شخصيتين بالألوان 4*6، ويشترط أن تكون صور حديثة.

تسديد رسوم تجديد الإقامة في السعودية 2021، وفي حالة التأخير يجب سداد رسوم التأخير.

تسديد المخالفات المرورية المقررة على المواطن إن وجدت.

تقديم صورة من بطاقة الأحوال المدنية العائدة لصاحب العمل.

تقديم كشف طبي من المستشفيات المعتمدة، ويتم تقديم التقرير إلكترونيًا.

يشترط توثيق البصمة في الجوازات.

يجب إحضار بطاقة الإقامة المنتهية.

يشترط وجود تأمين طبي.

خطوات التقديم على تجديد رخصة الإقامة عبر أبشر

أتاحت المديرية العامة للجوازات إمكانية تجديد الإقامة في السعودية 2021 “تجديد هوية مقيم” بشكل إلكتروني من خلال منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط منصة أبشر الإلكتروني. القيام بتسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور. النقر على تسجيل الدخول. الانتقال إلى صفحة الخدمات الإلكترونية، ومنها الدخول على خدمات المكفولين. النقر على خيار تجديد الإقامة من القائمة الرئيسية. النقر على أيقونة التالي بعد الاطلاع على التعليمات. القيام باختيار المواطن المراد تجديد رخصة الإقامة الخاصة به. العمل على تدقيق البيانات، ومن ثم تجديد الإقامة.

في النهاية نكون تعرفنا على رسوم تجديد الإقامة في السعودية، والإجراءات والخطوات المتبعة للتجديد من خلال منصة أبشر، بالإضافة إلى شروط تجديد رخصة الإقامة 2021.