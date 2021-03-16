نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط مساعدة الوليد بن طلال وخطوات التسجيل بالمؤسسة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط مساعدة الوليد بن طلال من أكثر ما يتم البحث عنه من قبل الأفراد داخل المملكة العربية السعودية سواء من السعوديين أو المغتربين والتي يمكنهم من خلالها الحصول على وحدات سكنية وسيارات، ويتم الاتصال على رقم مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية لمعرفة طريقة التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية بالإضافة إلى انه تم طرح رقم هاتف مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية لتقديم الاستفسارات والشكاوى ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على شروط مساعدة الوليد بن طلال.

شروط مساعدة الوليد بن طلال

شروط مساعدة الوليد بن طلال قد تم وضعها لضمان وصول المساعدات لمستحقيها وذلك بالتعاون مع الحكومة السعودية للتأكد من أهلية المستفيدين للحصول على المساعدة، وتتلخص هذه الشروط في:

ألا يزيد دخل رب الأسرة عن ثلاثة ألاف ريال سعودي.

أن يتم ما يثبت عدم أمتلاك مقدم الطلب للسيارات أو العقارات.

ألا يكون المتقدم قد قام بالاستفادة من المساعدات المقدمة من الوليد بن طلال.

أن يتعهد بعد التصرف في الوحدة السكنية أو السيارة التي يتم الحصول عليها.

طلب مساعدة الوليد بن طلال

يتساءل الافراد داخل المملكة كيف احصل على مساعدة مالية من الوليد بن طلال ويمكن الحصول على هذه المساعدة عن طريق التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية حيث تقوم المؤسسة بتقديم المساعدات المالية لذوي الاحتياجات الخاصة والمقبلين على الزواج أو المديونين ويمكنهم الحصول على الموافقة في غضون أربعة وعشرون ساعة في حالة توافر الشروط اللازمة.

التسجيل في مؤسسة الوليد للإنسانية

يمكن للراغبين في التسجيل للحصول على المساعدات المتمثلة في وحدات سكنية أو سيارة من مؤسسة الوليد للإنسانية بإتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى موقع مؤسسة الوليد للإنسانية.

يتم اختيار أيقونة تسجيل جديد.

يطلب الموقع بعد ذلك بعض المعلومات كالاسم رباعي ورقم الهوية ورقم الجوال وكذلك البريد الالكتروني، ومن ثم كتابة كلمة المرور المراد تسجيلها.

يفضل أن يتم تفعيل حساب تويتر الخاص بمقدم الطلب، وذلك للاستفادة من وصول لائحة المستفيدين إلى الحساب فور إعلان الأسماء.

يتم بعد ذلك الضغط على كلمة التسجيل.