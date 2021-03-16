نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الملك سلمان يوافق على عددٍ من القرارات للمجلس الصحي السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وراعاه، موافقته على عدد من القرارات التي اتخذها المجلس الصحي السعودي، حيث تشمل القرارات اعتماد منصة صحة منصة موحدة للتقارير الطبية ويتم تبادلها بين القطاعات الصحية والجهات المعنية، وتم تكليف المركز الوطني للمعلومات الصحية بالإشتراك مع القطاعات الصحية، للنظر إلى التقارير ومعرفة كيفية معالجتها.

ويجب على القطاعات الصحية الإلتزام بتطبيق الآلية الموحدة للإستبدال والإحلال للأدوية التي تم اعدادها من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

الرعاية الصحية المنزلية

تشمل قيام مجلس الضمان الصحي التعاوني بدراسة أن يتم إضافة خدمات الرعاية الصحية المنزلية إلى المنافع التي تغطيها وثيقة الضمان الصحي التعاوني، وضرورة إعطائها أولوية في الدراسة، والموافقة على اعتماد مبادرات الخطة التنفيذية لمشروع الاستفادة من الأجهزة والمعدات الطبية والتي تكلفتها تكون عالية والتي ورد فيها أدوار محددة للقطاعات الصحية التي قدمت للخدمة والجهات التشريعية من قبل أعضاء المجلس الصحي السعودي، بجانب شركة نوبكو، وتحتوي على مؤشرات أداء مرحلية.

ويرجع برنامج الإستفادة من الأجهزة والمعدات الطبية التي تكلفتها عالية إلى استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، ويعتبر إحدى مبادرات المجلس الصحي السعودي من أجل تحقيق هدف تحسين الكفاءة من الخدمات الصحية من برنامج التحول الوطني 2020.

وقام الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي، بتقديم الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وراعاه على دعمه الذي لا ينقطع للقطاعات الصحية وخدمة الوطن والمواطن بالمملكة، وأكد أن الموافقة الكريمة تأتي في إطار الاهتمام بالقطاع الصحي في المملكة العربية السعودية ولتوفير جميع الإمكانيات للنهوض بمستوى وجودة أداء الخدمات الصحية.

كما قدم خالص الشكر والتقدير لمعالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وأعضاء المجلس على اهتمامهم ودعمهم المتواصل للأمانة العامة للمجلس والمراكز الوطنية التابعة لها، لتحقيق جميع تطلعات وأهداف القيادة الرشيدة وخدمة جميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.