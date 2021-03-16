قرار صندوق التنمية العقاري الجديد في المملكة العربية السعودية

قرار صندوق التنمية العقاري الجديد، هو احد اهم التمويلات العقارية داخل المملكة العربية السعودية، ويقوم صندوق التنميه العقاري بتقديم قروض من اجل شراء أو بناء منزل، وكان قد صدر أول حكم نزاعات عقاريه من خلال مركز التحكيم العقاري بالمملكة، واكد صندوق التنميه العقارية أن نظام الصندوق العقاري الجديد والذي قد أقرته الدولة، ويعتبر مرحلة جديده من التنميه الوطنية بحسب رؤية تمكن الصندوق من مواصلة عمله في ظروف المرحلة التنموية المقبلة، حيث كان مجلس الوزراء السعودي قد وافق على نظام صندوق التنميه العقاري الجديد، وقد وصف المشرف العام على الصندوق انه يأتي من اجل استكمال مرحلة التحول التي تم الإعلان عنها في يونيو من عام 2017، حيث قد تم الإعلان انه في نهاية عام 2020 ستتمكن 424 الف اسره سعوديه من الحصول على القروض العقارية المدعومة.

قرار صندوق التنمية العقاري الجديد

وكان قرار صندوق التنميه العقاري الجديد أتي في مصلحة كل من تقدم للحصول على تمويل عقاري، وقد لفت المشرف العام على الصندوق العقاري منصور بن ماضي أن برنامج التمويل العقاري المدعوم قد كسب ثقة المواطنين السعوديين في الفترة الماضية، حيث لقى إقبالا كبيرا وتلقى طلبات عديده من المواطنين، حيث سجلت الجهات التمويلية في أكتوبر الماضي أرقاما كبيره جدا تجاوزت 27 الف عقد هذا بسبب نظام صندوق العقاري الجديد.

خطوات تحديث بيانات صندوق التنمية العقارية

يمكن من خلال عدد من الخطوات البسيطة تحديث جميع بيانات صندوق التنميه العقاري، وهو كالتالي.

أولاً يتم الدخول على موقع صندوق التنمية العقارية.

بعد ذلك سوف يظهر لنا عدة روابط نقوم باختيار رابط الخدمات الإلكترونية.

ثم اختيار خدمة المواطنين وعلى الفور سوف صفحة جديدة بها الكثير من الخدمات الإلكترونية الخاصة بصندوق التنمية العقارية.

أخر خطوة نقوم باختيار تحديث البيانات الشخصية ونقوم الضغط عليها وإجراء التعديلات اللازمة.



استعلام عن صندوق التنميه العقاري

هناك خدمه هامه يقدمها الصندوق العقاري لكل المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حيث هذه الخدمة يمكن من خلال الأنترنت وهى استعلام صندوق التنميه العقاري برقم الهوية، ومن خلال هذه الخدمة يمكن معرفة كل جديد خاص بالصندوق العقاري ومعرفة كل ما أخبار مواعيد تسلم القروض.