خدمة جدارة للتوظيف الإلكتروني بالسعودية من وزارة الخدمة المدنية

خدمة جدارة للتوظيف، توفيراً للجهد والوقت علي الخدمات الحكومية، قامت المملكة العربية السعودية بتحويل خدماتها الحكومية الورقية والمادية إلي خدمات إلكترونية، وأطلقت منصات عديدة، لتسهيل وتيسير التعامل بين الموظفين والمدنيين، فأطلقت تطبيق توكلنا لتسهيل أخذ تصاريح الخروج، ومنصة أبشر الشهيرة في السعودية والتي تهتم بشئون الأحوال المدنية، وها قد أطلقت خدمة جدارة للتوظيف الإلكتروني من قبل وزارة الخدمة المدنية، والتي سنتعرف عن أهميتها الآن وشروط التسجيل بالموقع .



أهمية خدمة جدارة للتوظيف

خدمة الجدارة المطلقة من جانب وزارة الخدمة المدنية، يعمل الموقع علي توفير فرص عمل للمدنين الذين يقومون بالبحث عن وظائف تناسب مؤهلاتهم وخبراتهم السابقة في العمل، وعرض الوظائف التي تناسب المؤهلات التي يقدموها أثناء التسجيل، ولتتمكن من التسجيل بشكل سليم عليك أن تمتلك الجنسية السعودية، ومؤهل حاصل علي البكالوريوس أو درجة أعلى.

كما أطلقت تطبيق صحتي السعودي لأخذ لقاح فيروس كورونا بطريقة آمنة.

التسجيل في خدمة جدارة للتوظيف

قم بالدخول علي موقع جدارة الرسمي ( منظومة التوظيف الإلكتروني جدارة ).

الرسمي ( منظومة التوظيف الإلكتروني جدارة ). في صفحة تسجيل الدخول التي ستظهر لك، إذا كنت لا تمتلك حساب علي جدارة للتوظيف ، قم بالضغط علي تسجيل مستخدم جديد.

، قم بالضغط علي تسجيل مستخدم جديد. وستظهر لك صفحة للتسجيل الجديد ويطلب من معلومات ( رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، الجنس).

ثم طلب منك كتابة رمز التحقق ، ثم أضغط علي دخول لإتمام دخولك والتسجيل.

أما إذا كنت تمتلك حساب بالفعل، فستقوم بإدخال بياناتك من رقم الهوية و كلمة السر وغيرها للدخول علي المنصة .

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طريقة استخدام منصة جدارة للتوظيف

بعد تسجيل دخولك علي خدمة جدارة للتوظيف، عليك أن تقم بإنشاء السيرة الذاتية الخاصة بك.

عليك أن تقم بإنشاء السيرة الذاتية الخاصة بك. بعد إنشاء سيرتك، سيصبح بإمكانك البحث عن الوظائف التي تناسبك من أعلانات الوظائف، والتقدم إليها.

ويمكنك من خلال المنصة إرسال المؤهلات الورقية اللازمة.

يقوم الموقع بمقارنة البيانات المقدمة والمتاحة إليه من قبلك مع الوظائف المتاحة، وطبقاً لمؤهلاتك يمنحك عدد نقاط للترشيح ويتم الاختيار من المتقدمين بهذه المقارنة.