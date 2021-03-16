قرض الترميم الجديد من بنك التسليف 1442 وكيفية التقديم والشروط للحصول علي القرض

قرض الترميم الجديد من بنك التسليف 1442 تعد من أحد أنواع القروض المتنوعة التي يقوم بتقديمها بنك التسليف بالمملكة السعودية أو من خلال بنك التنمية الاجتماعية، كما يمكن أن يتم الحصول من خلاله على قرض الزواج ويوجد أيضاً قرض خاص بأعمال ترميم المنازل وقروض مختلفة لظروف الحياة المعيشية الصعبة التي تعاني منها كثير من العائلات داخل المملكة العربية.

شروط بنك التسليف الجديدة لقرض الترميم والحصول علي القرض 1442

يجب أن يكون الحد الأدنى لعمر بناء المنزل 5 سنوات.

يجب أن يوجد صك ملكية المنزل مع طلب التمويل.

لابد من أن لا يزيد الدخل الشهري للمواطن عن 12.500 ريال سعودي.

لابد من أن لا يتعدى عمر الشخص المتقدم للحصول على القرض عن 70 سنة والكفيل 55 سنة.

يجب أن يكون مضى على انتقال ملكية العقار لمدة سنة واحدة أما في حال كان انتقال ملكية المنزل بين الأهل والأقارب بالدرجة

الأولى بحيث أن يمضي على انتقال المنزل حوالي سنتين.

لابد من أن لا تزيد سعة الأرض الموجود عليها العقار المطلوب ترميمه 1000 متر.

يجب أن يكون الحد الأعلى لقرض ترميم المنزل الشعبي حوالي 30 ألف ريال سعودي.

أما بالنسبة إلى قيمة قرض ترميم منازل بالخرسانة المسلحة 60 ألف ريال سعودي.

إذا تجاوز عمر المتقدم للقرض عن 55 سنه فسوف يخير ما بين تقليل قيمة القرض تبعاً للمدة حتى أن يصل لعمر 60 عام.

إذا قام العميل بتقديم طلب قرض ترميم لهذا العقار فيجب أن يكون مر مدة حوالي 8 سنوات بداية من تاريخ صرف القرض الماضي.

إذا كان عمر الشخص المتقدم للحصول على قرض الترميم أكبر من 60 عام وأقل من 65 عام فقد يكون الحد الأعلى لهذا القرض حوالي 30 ألف ريال سعودي.

الترميم أكبر من 60 عام وأقل من 65 عام فقد يكون الحد الأعلى لهذا القرض حوالي 30 ألف ريال سعودي. أما إذا كان عمره أكبر من 65 وأقل من 70 فقد يكون الحد الأعلى لهذا القرض حوالي 18000 ريال سعودي بشرط أن يحضر معه كفيل من هيئة حكومية ولا يتجاوز سنه 55 عام.

طريقة التقديم للحصول علي قرض بنك التسليف

هناك عدة شروط مقدمة من قبل بنك التسليف1442 تتمثل في التالي:

في الوقت الراهن يتم التعاملات الكترونيا سواء كان الحصول علي قرض بنك التسليف أو أى استفسارات أخري، فقد أصبح فرصة للحصول علي القروض والتمويلات المقدمة من قبل بنك التسليف من خلال الانترنت الكترونيا، عن طريق دخول الموقع الالكتروني الخاص ببنك التسليف ويقوم المواطن الذي يريد الحصول علي القرض بكتابة كافة البيانات بشكل واضح وصحيح ويتم أرسالها للبنك وسوف يتم الرد عليه بموافقه الحصول علي القرض او الرفض وسبب الرفض.

وبهذا قد نكون قدمنا لكم كيفية الحصول علي قرض بنك التسليف والشروط اللازمة وكافة المعلومات التي تتعلق بالقروض، نرجو قد تكونوا تم الافادة انتظرونا دائما بكل جديد من خلال موقعنا المميز”ثقفني”