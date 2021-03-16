أسهل طريقة لمعرفة فاتورة الكهرباء في السعودية وكيفية السداد عبر مباشر الراجحي

في ظل توسّع المملكة العربية السعودية في تقديم الخدمات الإلكترونية، فإنه من الممكن التعرف إلى أسهل طريقة لعرفة فاتورة الكهرباء 1442هـ، وذلك عبر موقع الشركة على شبكة الإنترنت، دون الحاجة إلى زيارة أي من مقراتها المنتشرة في المملكة، إذ تعد هذه الخدمة ضمن الخدمات العديدة التي توفرها الشركة، وعلى رأسها توزيع الطاقة في جميع أنحاء المملكة، والاستثمار في المشاريع الخاصة بتوليد ونقل وتوزيع الطاقة داخل السعودية وخارجها، وشراء وبيع وتقديم خدمات الطاقة، وكذلك شراء الوقود المطلوب لإنتاج الطاقة، ودعم الأبحاث التي تؤدي إلى تحسين نوعية الخدمة، وترشيد استهلاك الطاقة، وغيرها من الخدمات العديدة.

أسهل طريقة لمعرفة فاتورة الكهرباء في السعودية

وعن أسهل طريقة لمعرفة فاتورة الكهرباء في السعودية 1442هـ، فإن ذلك يتم من خلال إدخال رقم العداد في حسابنا على موقع الشركة عبر الإنترنت، واتباع عدد من الخطوات على النحو الآتي:-

الدخول إلى موقع شركة الكهرباء السعودية عبر الإنترنت.

ونختار خدمات الفواتير.

النقر على استعراض الفواتير الإلكترونية.

كما يجب إدخال رقم العداد.

ثمَّ عرض الفاتورة.

وفي حالة عدم وجود حساب شخصي في موقع الشركة، فلا بد من إنشاء حساب حتى نتمكن من الاستعلام، وذلك باختيار تسجيل جديد.

وتحديد نوع التسجيل “أفراد أم أعمال”.

كما يجب إدخال البيانات المطلوبة، وننقر إكمال.

تصل رسالة بها رمز التحقق، ثم ندخله في المكان المخصص، وننقر على إكمال.

بعد ذلك إدخال الاسم، والجنسية، وتاريخ الميلاد، والبريد الإلكتروني، والرقم السري، وما إلى ذلك.

إرسال رسالة تتضمن رمز التحقق.

واستلام رسالة إلى البريد الإلكتروني لتفعيل الحساب.

خطوات دفع فاتورة الكهرباء عبر مباشر الراجحي

وبعد الاستعلام عن قيمة المستحقات التي يجب دفعها لشركة الكهرباء، من الممكن السداد أون لاين عبر بنك الراجحي، بدلا من الذهاب إلى مقر الشركة، وذلك باتباع الخطوات الآتية:-

الدخول إلى موقع مباشر الراجحي عبر الإنترنت. ثمّ إدخال اسم المستخدم وكلمة السر. كما يجب النقر على أيقونة “دخول”. الانتقال إلى الصفحة الرئيسية لمباشر الراجحي. فيما يجب النقر على تبويب “المدفوعات”. نختار بعد ذلك خدمة “تسديد الفاتورة”. بعد ذلك يتم خصم مبلغ الفاتورة من حساب العميل.