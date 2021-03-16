وظائف الخطوط السعودية للتموين شروط وطريقة التقديم 1442

وظائف الخطوط السعودية للتموين بمختلف التخصصات 2021 أكثر الوظائف التي يتم البحث عنها من قبل الأفراد الراغبين في العمل بداخل المملكة العربية السعودية حيث تعتبر شركة الخطوط السعودية للتموين من الشركات الرائدة في عدة مجالات مختلفة والمتعلقة بكل ما يخص الخطوط الجوية من إمدادها بالمواد الغذائية وإدارة الصالات وخدمة المسافرين بالإضافة إلى تقديم وظائف الخطوط السعودية للنساء أيضًا ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على وظائف الخطوط السعودية للتموين بمختلف التخصصات 2021.

وظائف الخطوط السعودية للتموين بمختلف التخصصات 2021

وظائف الخطوط السعودية للتموين بمختلف التخصصات 2021 أعلنت عنها الشركة لحاجتها للعديد من الأفراد الحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة، وذلك بسبب حاجتها لمليء الأماكن الشاغرة بالفروع المتعددة للشركة على مستوى المملكة العربية السعودية، وقد قامت الشركة بالإعلان عن الوظائف الشاغرة في الوقت الحالي وبياناتها كالتالي:

موظف مسئول معدات طيران.

مشرف أمن.

مدير حسابات مرتبات.

أخصائي تطبيق.

نادل.

مراقب جودة

كما قامت الشركة بتحديد الأماكن التي سوف يتم قبول الوظائف بها وهي الدمام، الرياض، وجدة على أن يتم اختيار الوظائف وفق الاحتياجات الخاصة بكل فرع.

شروط التقديم على وظائف الخطوط السعودية للتموين 2021

هناك بعض الشروط التي يجب على المتقدم معرفتها قبل التقدم للوظائف الخاصة بالشركة، وفي حالة عدم وجود أحد هذه الشروط لن يتم قبول المتقدم وهي:

أن يكون المتقدم للحصول على وظيفة بالشركة السعودية من السعوديين فقط.

يتعين على المتقدم أن يكون حاصلًا على المؤهل المتوافق والوظيفة المتقدم لها.

في جميع الوظائف المطلوبة بداخل الشركة يجب أن يكون المتقدم لديه شهادة خبرة لا تقل عن عام في نفس المجال.

ألا يكون المتقدم للحصول على الوظيفة من الموظفين بأي من القطاعين العام أو الخاص.

أن يكون المتقدم ذو مظهر جيد بالإضافة إلى كونه حسن السير والسلوك.

طريقة التقديم على وظائف الخطوط السعودية للتموين 2021

يتم الدخول إلى الموقع الرسمي للخطوط السعودية للتموين.

يطلب الموقع تحديد الوظيفة المراد التقديم إليها ومن ثم عرض كافة التفاصيل المتعلقة بها.

يتم الضغط على كلمة تقدم الآن ليتم التحويل لصفحة الدخول باسم المستخدم إذا كنت مسجلًا أو إنشاء تسجيل جديد ليتم السماح لك بالتقدم على الوظيفة.

بعد تسجيل الدخول يتم ملئ البيانات المطلوبة للتقدم للوظيفة المطلوبة>