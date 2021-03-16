نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشركة السعودية للتمويل السعودي قرض شخصي بدون كفيل من 500 ألف إلي 100 ألف ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشركة السعودية للتمويل واحدة من افضل الشركات التي تقوم بتقديم التمويل الشخصي للمواطنين السعوديين وغير السعوديين، وفق أحكام الشريعة الإسلامية، تعمل الشركة السعودية للتمويل على مساعدة المواطنين الراغبين في شراء سيارة أو ترميم المنزل أو شراء عقار جديد أو الحصول على قرض الزواج، بالإضافة إلي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيما بلغ رأس مال الشركة 100 مليون ريال سعودي وتم تأسيسها عام 1990 ميلادياً.

الشركة السعودية للتمويل

الشركة السعودية للتمويل يوجد لها الكثير من الفروع في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، منها فرع الرياض وفرع القصيم وفرع الخبر ووصل عدد فروع الشركة السعودية للتمويل ما يقارب من 17 فرع في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، تقُوم الشركة السعودية للتمويل بتقديم تمويل شخصي يصل إلي نصف مليون ريال سعودي، ولغير السعوديين يصل التمويل الشخصي بدون كفيل إلي مائة ألف ريال سعودي.

هامش ربح الشركة تنافسي وتتميز خطة التمويل المقدم بالمرونة في السداد وتناسب قدرة العميل، كما يستطيع العميل تسديد التمويل بشكل مبكر حسب رغبته، إمكانية السداد ودفع القروض على مدة ما يقارب من 60 شهر، تقوم الشركة السعودية بالموافقة الفورية على طلبات التمويل.

إمكانية الحصول على التمويل بدون تحويل راتب، بعد إحضار وإكمال البيانات الموجودة والمستندات ومفردات المرتب بحيث ألا يقل الحد الأدنى لمرتب العميل عن مبلغ 6 الآلاف ريال سعودي بالإضافة لكشف حساب بنكي لأخر ثلاث شهور من حساب العميل الشخصي، كما يشترط ألا يقل عمر العميل عن 20 عاماً ولا يزيد عن 65 عام ويعمل في القطاع الحكومي مدة لا تقل عن 3 اشهر وفي القطاع الخاص مدة لا تقل عن 6 اشهر، كما يشترط سداد الأقساط السابقة كاملة قبل البدء في القسط الحالي وسوف يقوم البنك بارسال رسالة نصية للعميل تفيد تسجيل في التمويل المطلوب.

رقم الشركة السعودية لتمويل

رقم الشركة السعودية للتمويل هو “966556642005” وهو الرقم الذي يستطيع كل المواطنين التواصل مع الشركة من خلاله، للاستفسارات وكل الأمور الخاصة بالتمويل الشخصي، أو من خلال موقع الشركة السعودية للتمويل أو التواصل مع الشركة من خلال احد فروع الشركة المختلفة في أماكن المملكة وتم ذكرها في المقال الحالي.