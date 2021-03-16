الآن..رابط التقديم علي وظائف الحج والعمرة 1442 عبر جدارة

نتابع مع حضراتكم أحدث التطورات عن وظائف الحج والعمرة 1442 حيث أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التقديم لشغل 44 وظيفة في تخصصات مختلفة، ويتم التقديم عبر موقع الكتروني مخصص من قبل وزارة التنمية البشرية في المملكة العربية السعودية، وهو رابط موقع جدارة المخصص لإستقبال طلبات التقديم علي الوظائف الحكومية لمنع التكدس علي مكاتب الخدمات الحكومية لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وظائف الحج والعمرة 1442 عبر جدارة

تم الإعلان عن وظائف الحج والعمرة 1442، لشغل وظائف محددة نستعرضها مع حضراتكم

مراقب عام، مراقب حج وعمرة.

مأمور علاقات عامة.

مراقب خدمات.

محامي مساعد.

باحث مشاريع مساعد.

باحث تطوير موارد بشرية.

باحث إحصاء.

باحث تطوير إداري.

باحث توظيف مساعد.

مطور برامج أول.

أخصائي تطوير.

محلل نظم.

أخصائي تخطيط.

باحث آمن وسلامة.

يتم التعاقد من خلال إرسال البيانات الشخصية علي رابط موقع جدارة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، ويتم قبول طلبات التعيين من الفئات التالية

الحاصلين علي درجة الماجيستير أو درجة الدكتوراة.

الحاصلين علي الثانوية العامة أو مايعادلها.

خريجي المعاهد المتخصصة.

رابط التقديم علي وظائف الحج والعمرة 1442 عبر جدارة

يتم بدأ قبول طلبات المتقدمين الي شغل وظائف الحج والعمرة 1442 عبر رابط موقع جدارة ابتدأ من صباح الغد الأربعاء الموافق 4 من شعبان 1442 وينتهي التقديم ويتم غلق الموقع يوم 10 شعبان 1442 ويستمر الموقع في قبول الطلبات لمدة سبع أيام فقط، يتم مطابقة الشروط التي حددتها وزارة الجح والعمرة مع طلبات المتقدمين بطلبات التحاق لشغل الوظائف المعلنة وفي حالة مطابقة الشروط يتم عمل مقابلات شخصية للمتقدمين، وشروط الحصول علي الوظيفة هو القبول في المقابلة الشخصية التي يتلقي فيها المتقدمين مجموعة من الأسئلة ويجب اجتيازها بنجاح، وفي بعض الوظائف تحتاج الي معرفة لغات تركية والعديد من الغات الاخري.