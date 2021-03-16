” إفطار صائم جمعية سيهات يتجاوز سقف المليون ويغطي احتياجات 1,167 أسرة “

دوت الخليج – ماجد السبع – سيهات

كشفت احصائيات جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية ارتفاع قيمة البرنامج الموسمي إفطار صائم للعام الجاري بنسبة 20%.

لجنة المساعدات العينية قدرت قيمة المساعدات 1,227,050 ريال، لازدياد عدد المستفيدين، وبررت رئيسة اللجنة بتول الصاخن هذا التزايد بسبب الظروف المستجدة التي فرضتها جائحة كوفيد – 19، مشيرة إلى أن عدد الأسر بلغ 1,167 تضم 5,728 فرد، منوهة إلى أن 69 أسرة منهم هي أسر أيتام، فيما بلغ عدد أسر البرنامج العام 1,098.

وكانت الجمعية شرعت بالتحضير للبرنامج منذ بداية شهر رجب، بحسب تصريح رئيس مجلس الإدارة الأستاذ شوقي المطرود، منوهاً إلى أن الجمعية كعادتها تقدر هذه القيم مبكراً تلبية لاحتياجات المستفيدين من الأطعمة بما يكفي حاجة الاسرة حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وأوضح المطرود أن الجمعية تشكر أسواق المنتزه التي تتعاون مع الجمعية سنوياً بتوفير البطاقة الذكية التي تحفظ خصوصية المستفيدين وتيسر عليهم اختيار احتياجاتهم، إلى جانب عدد من المحسنين الذين يقدمون تبرعاتهم العينية والمادية وحتى المعنوية لانجاح البرنامج، مهيباً بكافة أبناء المجتمع المساهمة في تغطية مصروفات البرنامج من خلال حملة ” رحماء بينهم “من خلال التبرعات المباشرة في مركز خدمات العملاء، أو بالإيداع في الحسابات البنكية المعلنة.

الجذير بالذكر أن جمعية سيهات تخدم شريحة كبيرة من ذوي الدخل المحدود وتبذل جهود كبيرة في الوصل لبعض العوائل المتعففة بالمنطقة .