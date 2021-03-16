نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات حجز تذاكر قطار الحرمين أونلاين 2021 .. أسعار التذاكر الاعمال والضيافة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات حجز تذاكر قطار الحرمين أونلاين، احد اكثر التساؤلات التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية هي الطريقة المتبعة في حجز قطار الحرمين، حيث يعتبر قطار الحرمين هو احد القطارات السكك الحديدية الذي يعمل بالكهرباء، والذي يستخدمه الأشخاص في المملكة الى التنقل الى المدن والمناطق المختلفة في السعودية بسهولة، حيث يتم حجز موعد للحصول على تذاكر السفر من خلال قطار الحرمين بسهولة، ونجد ان الكثير من الأشخاص تسأل بشكل مستمر عن الآلية المتبعة ليتم حجز التذاكر الخاصة بقطار الحرمين، بالإضافة الى التعرف على أسعار التذاكر للمدن المختلفة، وسوف نوضح الطريقة المتبعة في حجز تذاكر قطار الحرمين بسهولة بشكل الكتروني.

قطار الحرمين السريع في السعودية 2021

يعتبر قطار الحرمين الشريفين هو أحد انجح المشروعات الموجودة في المملكة العربية السعودية، والذي يعتبر خط من السكة الحديدية الذي يعمل بالكهرباء، وتم انشاءه للكثير من الأهداف أهمها ربط الطريق بين المدينة المنورة وبين مكة المكرمة، حتى ينتقل بينهم الأشخاص بسهولة، ونجد ان هذا القطار قد تم تصميمه بأحدث التقنيات التكنولوجية التي تجعله احد انجح المشروعات في السعودية على الاطلاق، ونجد أن السفر بالقطار يتطلب حجز التذاكر من خلال الرابط الالكتروني المخصص لذلك، فهي احد الخدمات التي يتم تقديمها من قبل الحكومة السعودية لكافة الأشخاص بالمملكة العربية السعودية بشكل الكتروني.

خطوات حجز تذاكر قطار الحرمين أونلاين في السعودية

خدمة حجز تذاكر لقطار الحرمين الشريفين الموجود في المملكة العربية السعودية لكي يتم الانتقال فيه بسهولة والسفر والانتقال بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، متاحة بسهولة حيث يتم الإعلان عن الحصول عليها الكترونيا بسهولة من خلال الرابط الذي تم تخصيصه لذلك، وسوف نوضح الخطوات اللازمة لإتمام عملية حجز تذاكر قطار الحرمين بسهولة.

اولا يتم التوجه الى الرابط الالكتروني الخاص بقطار الحرمين مباشرة.

يقوم المستخدم بتحديد المسار الخاص بالرحلة وكذلك المحطة التي يتم المغادرة منها.

يتم بعد ذلك اختيار عدد الركاب وكذلك الدرجة التي يرغب المستخدم في السفر من خلالها.

يتم اتباع كافة الخطوات الخاصة بحجز التذكرة.

الاطلاع على كافة المواعيد الخاصة بالرحلات، ومن ثم اختيار الموعد المناسب.

بعد ذلك يتم ادخال البيانات الخاصة بالدفع من قبل المستخدم ليتم دفع السعر الخاص بالتذكرة الكترونيا.

أسعار تذاكر قطار الحرمين السريع

نجد ان أسعار التذاكر الخاصة بقطار الحرمين تختلف بشكل كبير عن بعضها البعض، وذلك تبعا للمسار الخاص بالرحلة، وتتمثل أسعار تذاكر قطار الحرمين في الأسعار الآتية.

خط الس​ير قطار الحرمين من والي درجة الأعمال الدرجة الضيافة من مكة المكرمة الى المدينة المنورة والعكس 250 ريال سعودي 150ريال سعودي من مكة المكرمة الى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والعكس 110ريال سعودي 85 ريال سعودي من مكة المكرمة الى مطار الملك عبد العزيز الدولي والعكس 75 ريال سعودي 60 ريال سعودي من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الى المدينة المنورة والعكس 150 ريال سعودي 100 ريال سعودي من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الى مطار الملك عبد العزيز الدولي والعكس 65 ريال سعودي 50 ريال سعودي من مطار الملك عبد العزيز الدولي الى المدينة المنورة والعكس 200 ريال سعودي 120 ريال سعودي

حجز قطار الحرمين الشريفين السريع

نعلم ان قطار الحرمين السريع هو أحد اشهر وسائل السفر والانتقال في السعودية، والذي يتطلب السفر من خلاله اجراء حجز تذكرة بشكل الكتروني، ومن ثم اتباع الخطوات الخاصة بحجز التذكرة من خلال تطبيق كافة المعلومات المطلوبة.

موعد انطلاق اول رحله من قطار الحرمين السريع

الجدير بالذكر ان موعد انطلاق اول رحلة مكن رحلات قطار الحرمين السريع سيكون يوم الأربعاء الذي يوافق 31 من شهر مارس الجاري لعام الحالي 2021، وستكون اول رحله بين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسيكون القطار جاهز لاستقبالا زوار الرحمان لحج بيت الله الحرام هذا العام ويتم الان التأكد من جاهزية القطار من حيث الأمان والسلامة للمواطنين.