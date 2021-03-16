وظائف خالية في الخطوط السعودية للتموين 2021، يسعى العديد من الأفراد في البحث عن فرص عمل في المملكة العربية السعودية وقد أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عن توفيرالكثيرمن الوظائف الخالية في مختلف التخصصات من الحاصلين على الشهادات الثانوية والجامعية والماجستير، حيث تعد شركة الخطوط السعودية للتموين تابعة لمجموعة الخطوط السعودية القابضة وقد شهدت على مدار 35 عاماً منذ تأسيسها عام 1981م توسعاً سريعاً لتمتد عملياتها إلى الأسواق المحلية والدولية، حيث تقدم العديد الخدمات وتغطي عملياتها مجموعة واسعة من الخدمات المساندة وخدمات الضيافة للعملاء من شركات الطيران وغيرها من الشركات البارزة في قطاعات أخرى، حيث يشمل ذلك خدمات التموين في مجال المواد الغذائية والمشروبات، وتنسيق وتخطيط قوائم الطعام، وإنتاج وجبات الطعام المجمدة، وإدارة الصالات، وتنظيم قنوات التسوق، والمغاسل التجارية، والسكن، وخدمات الأمن، وسنوضح لكم بالتفصيل عن تلك الوظائف الشاغرة في الخطوط السعودية للتموين وشروطها وكيفيه التقديم عليها.

وظائف الخطوط السعودية للتموين 2021

مدير حسابات القبض.

مسؤول معدات الطيران.

مشرف أمن.

أخصائي تطبيق.

نادل.

مراقب جودة.

شروط التقديم على وظائف الخطوط السعودية للتموين

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم على الوظيفة حسن السير والسلوك.

يجب أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل بحد أدني ثانوية عامة وما يعادلها.

يجب أن يكون المتقدم عنده خبرة لا تقل عن سنة.

يجب أن يكون المتقدم لا يعمل في قطاعات أخرى.

طريقة التقديم على وظائف الخطوط السعودية

يستطيع كل المواطنين الراغبين في التقديم على وظائف الخطوط السعودية للتموين من خلال شبكة الإنترنت ونقدم لكم طريقة التقديم بالخطوات كالتالي:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي للخطوط السعودية للتموين.

ثم اختار الوظيفة التي ترغب فيها.

بعد ذلك اضغط على خيار التفاصيل المتواجد اسفل الوظيفة.

ثم اضغط على “تقدم الان” بعد قراءة كافة الشروط والمهارات المطلوبة للتقديم.

بعد ذلك نقلك إلى صفحة أخرى ويطلب منك إنشاء حساب جديد.

عقب التسجيل في الموقع يتم التقديم على الوظيفة التي ترغب فيها.

وأخيرا قم بتعبئة كافة البيانات المطلوبة منك.

المدن التي تتوفر فيها وظائف الخطوط السعودية للتموين

من اهم المدن التي تتوفر فيها وظائف الخطوط السعودية للتموين هي جدة والرياض والدمام فقط التي يستطيع المواطن السعودي التقديم على طلب الوظيفة فيها.