نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض شخصي يبدأ من 10 ألاف وحتى 300000 ريال للنساء والرجال بقسط منخفض في المقال التالي

عمر شويل - جدة احصل على أفضل التمويلات والخدمات السريعة من خلال أفضل شركات التمويل بداخل المملكة العربية السعودية، تلك الشركات التي يفضلها الكثيرون من طالبي التمويل، حيث تقدم التمويل بأقساط مريحة وسهولة ومرونة في التعامل والشروط، كما أنها تعطيك مبلغ التمويل الخاص بك بفترة سداد طويلة قد تمتد حتى 5 سنوات من تاريخ تعاقدك، كما أن هناك تمويل من البنوك السعودية المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفق بعض الضوابط والشروط.

من ضمن تلك الشركات التمويلية هي شركة النايفات التي توفر لك تمويلك الشخصي وطرق التواصل مع خدمة العملاء ميسرة وبتسهيلات للعملاء، كما أن التمويل شامل للرسوم الإدارية وبمبلغ مالي بسيط يناسب تمويلك، ويبدأ التمويل من 10 ألف ريال ويصل إلى 300 ألف ريال، والقسط الشهري بسيط، كما أنه يتم تجديد التمويل مرة أخرى إذا أردت دون عائق، والتمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

شروط الحصول على تمويل من شركة النايفات

اشترطت شركة النايفات عدة شروط بسيطة لتحصل على تمويل شخصي، وهي أن لا يقل العمر عن 20 عاما ولا يزيد عن 60 عاما، ومن يعمل بالقطاع الخاص يجب أن تكون فترة توظيفه لا تقل عن 6 أشهر، احصل على تمويل سياراتك من النايفات بأطول فترة سداد إلكترونيا، ومن يعمل بالقطاع الحكومي ففترة توظيفه مسبقا لدى جهة العمل لا تقل عن 3 أشهر، الراتب للموظف الحكومي لا يقل عن 5000 ألاف ريال، والعامل بالقطاع الخاص لا يقل الراتب عن 7 ألاف ريال، كما أنه في بادئ الأمر يجب أن يكون طالب التمويل موف لدى أحدى الشركات المعتمدة لشركة النايفات.

المستندات المطلوبة لطلب تمويل شخصي

يجب إحضار رسم كروكي لعنوان طالب التمويل وإحضار كشف حساب بنكي لأخر 3 أشهر، العنوان الوطني، والهوية الشخصية سارية المفعول، خطاب موجه من جهة العمل بالراتب، صورة من فاتورة الغاز، صورة من فاتورة الكهرباء، وإذا تمت الموافقة يجب إحضار المستندات الخاصة بالكفيل وتتمثل في صورة من الهوية الوطنية، شهادة موضح بها الراتب الخاص بالكفيل، وملئ نموذج طلب التمويل.

رابط طلب تمويل شخصي من شركة النايفات

بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات المقدمة والموافقة على طلب التمويل يمكنك أن تحصل على تمويلك الخاص بمبلغ التمويل المقترض يمكن أن تحصل على مبلغ تمويل 50 ألف ريال برسوم إدارية 350 ريال، وإذا كان المبلغ التمويلي 100 ألف ريال فيتم خصم 650 ريال رسوم إدارية، أما إذا كان مبلغ التمويل 200 ألف ريال فيتم خصم رسوم إدارية 1250 ريال، وهي رسوم رمزية تخصم من التمويل، رابط تمويل شخصي من شركة النايفات من الموقع الإلكتروني وتعبئة نموذج طلب التمويل وملئ كافة البيانات المطلوبة، خلال وقت قصير سوف يتم الموافقة السريعة لتحصل على التمويل بقسط شهري منخفض وأطول فترة سداد.