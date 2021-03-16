نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر قروض توحيد الديون بدون تحويل راتب مع وجود التزامات في المقال التالي

عمر شويل - جدة غالبًا ما يكون القرض الشخصي هو أفضل طريقة لتوحيد الديون بدون تحويل راتب إذا كان بإمكانك الحصول على سعر أقل مما تدفعه حاليًا. على الرغم من انخفاض الاقتراض لسداد الديون العام الماضي ، إلا أنه كان لا يزال السبب الأكثر شيوعًا فلا تزال تحظى عروض شراء المديونية بشعبية كبيرة لأنه يمكن أن يكون لها معدلات مئوية سنوية أقل من نسبة بطاقات الائتمان. يستخدم العديد من المواطنين في المملكة السعودية أموال قروضهم لتسديد ديون أخرى ، مثل ديون بطاقات الائتمان. يستخدم البعض الآخر قروضًا بغير كفيل لدفع نفقات أخرى ، مثل تمويل الفواتير الطبية أو شراء المنتجات أو دفع مصاريف التعليم. لكن النسبة المئوية للأشخاص المؤهلون مسبقًا للحصول على قرض شخصي لشراء المديونية أو إعادة تمويل بطاقات الائتمان انخفضت في عام 2020. في وقت مبكر من الوباء ، أبطأ العديد من المقرضين الإقراض وشددوا معاييرهم الائتمانية. في الوقت نفسه ، شدد المقترضون ميزانياتهم. إن المواطنون أصبحوا “مسؤولين ماليًا بشكل ملحوظ” العام الماضي في مواجهة حالة عدم اليقين الاقتصادي.

تابع القراءة لاكتشاف ما الذي تبحث عنه في القرض ، وكيفية الحصول عليه ، ومتى يكون هو الطريق الصحيح لك. إذا كنت تفكر في الحصول على قرض جديد في عام 2021 ، فأنت في المكان المناسب. لقد بحثنا عن مئات من خيارات التمويل الشخصي لنقدم لك أفضل العروض في السوق اليوم.

التحقق من قبول طلب القرض الشخصي لسداد الديون

من السهل معرفة ما إذا كنت مؤهلاً للحصول على قرض لسداد الديون بغير كفيل – فمعظم البنوك لديهم عملية سريعة للتأهيل المسبق للقرض الشخصي. إذا كنت مؤهلاً ، فستتمكن من معرفة معدل الفائدة ، والحد الأقصى لمبلغ القرض ، والشروط الأخرى التي يمكنك توقع الحصول عليها. إذا لم تكن مهتمًا بقبول شروط التمويل بدون كفيل ، فيمكنك الابتعاد. عندما تتقدم بطلب للحصول على قرض شخصي ، سيتعين عليك ملء نموذج ببعض المعلومات الشخصية المهمة عنك. من المحتمل أن يُطلب منك تقديم الوثائق الداعمة.

فيما يلي بعض أنواع الوثائق التي قد يُطلب منك إحضارها عند التقدم بطلب للحصول على قرض شخصي سداد الديون:

بطاقة هوية تحمل صورة وصادر عن جهة حكومية. قد يكون هذا هو رخصة القيادة الخاصة بك أو بطاقة هوية أخرى صادرة عن الدولة أو جواز سفر، للتأكد من عدم وجود أي شخص آخر يتظاهر بأنه أنت ويأخذ قرضًا باسمك.

بطاقة الضمان الاجتماعي الخاصة بك (أو نسخة منها). رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك هو أسهل طريقة للبنك للتحقق من سجل الائتمان ودرجة الائتمان الخاصة بك.

إثبات دخلك. قم بإحضار خطاب راتب أو يمكن أن تتوجه الى خدمة سمة لمساعدتك بهذا الشأن إذا كنت تعمل لحسابك الخاص. قد يرغب المقرضون أيضًا في الاطلاع على كشوف الحساب المصرفية الأخيرة ، خاصةً إذا كنت تعمل لحسابك الخاص.

إقرارات ضريبية. بعض البنوك فقط هي من تطلبها ، ولكن من الجيد توفيرها على أي حال.

مقدار الفائدة التي ستدفعها لسداد القرض الشخصي

يمكن أن تختلف أسعار الفائدة على القروض الشخصية لسداد الديون بشكل كبير: قد يقدم أحد البنوك قروضًا بغير كفيل بأسعار فائدة تتراوح من 2٪ إلى 12٪. يمكن أن التمويل الشخصي معدل فائدة أقل مما تحصل عليه ببطاقة الائتمان، ولكن فقط إذا كان بإمكانك الحصول على قرض بسعر فائدة منخفض.

هذه العوامل التي ستحدد سعر الفائدة الخاص بك عند التقدم للحصول على قرض شراء المديونية:

نطاق أسعار الفائدة للبنك الخاص بك. درجة الائتمان الخاصة بك. هذا هو العامل الأكثر أهمية في تحديد سعر الفائدة الخاص بك. ديونك الأخرى ودخلك وتاريخك الوظيفي. طول مدة القرض لسداد الدين. عند تساوي جميع العوامل الأخرى ، تحصل فترات القرض الأقصر بشكل عام على معدلات فائدة أفضل. مبلغ التمويل الخاص بك. ما إذا كنت توافق على الدفع تلقائيًا. يقدم العديد من الممولين الشخصيين تخفيضًا بسيطًا في معدل الفائدة إذا وافقت على السداد التلقائي لمدفوعات قرضك.

مميزات شراء تحويل المديونية

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