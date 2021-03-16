طريقة الاستعلام عن مستحقات الزكاة والدخل والتحقق من صحة شهادة الزكاة

الاستعلام عن مستحقات الزكاة والدخل هي احد الخدمات التي توفرها الحكومة السعودية بشكل إلكتروني في الآونة الأخيرة، حيث تقدم المملكة الكثير من الخدمات الإلكترونية التي توفر الوقت والجهد سواء علي المواطن السعودي أو المقيم المغترب، وخدمة الاستعلام عن مستحقات الذكاة هي عباره عن خدمة إلكترونية تهم شريحة كبيرة من المواطنين في السعودية، وتعتبر الذكاة من أهم الأساسيات التي تعبر عن مدي أيمان الشخص واكتمال أركان الإسلام، ولقد قامت الحكومة السعودية في هذا الأمر بإنشاء الهيئة العامة للزكاة والدخل حتي يكون اختصاصها الفصل في كيفية دفع مستحقات الذكاة وكم يبلغ المبلغ المستحق علي الفرد الواحد من كل أسرة، حتى يتمكن كل شخص من خلالها من معرفة قيمة مستحقات الذكاة وكذلك الضرائب التي يجب عليه سدادها، وفي السطور التالية سوف يتم شرح طريقة الاستعلام عن مستحقات الزكاة والدخل بكل تفاصيلها.

الاستعلام عن مستحقات الزكاة والدخل

وتعريف مستحقات الذكاة والدخل قد تم شرح كافة تفاصلها من قبل مؤسسة الذكاة في المملكة وهي عبارة عن هيئة حكومية سعودية غير ربحيه وتم إنشائها بغرض جمع الزكاة والضرائب من المؤسسات المفروض ذلك عليها وهذه الهيئة تابعة إلى وزارة المالية، حيث يمكن لمواطني المملكة العربية السعودية الاستعلام عن مستحقات الزكاة والدخل من خلال اتباع الخطوات التالية التي وضحتها المؤسسة وهي كتالي:

الخطوة الأولي هي الذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص هيئة الزكاة والدخل السعودية.

ومنها الدخول علي صفحة الاستعلام عن مستحقات الذكاة والدخل.

بعد ذلك سوف يحصل المستخدم علي كافة البيانات التي يُريد الاستعلام عنها ومعرفتها سواء حول الزكاة أو الدخل والضريبة الواجب عليه سدادها.

التحقق من صحة شهادة الزكاة

كما أتاحت الحكومة السعودية والمتمثلة في هيئية الذكاة إمكانية التحقق من مدى صحة وضمان شهادة الزكاة أو الضريبة التي يتم تقديمها من أي جهة وذلك يكون بتباع الخطوات الأتية:

الدخول إلى صفحة التحقق من صحة الشهادة الخاصة بالزكاة أو الضريبة .

ثم كتابة نوع الهوية الوطنية أو أرفاق مستند الثبوتية ورقمها وذلك في المربعات المُخصصة لهذا الأمر.

بعد ذلك كتابة رمز التحقق المرئي .

بعد ذلك الضغط على زر (البحث – Search) بعدها سوف يتم عرض اذا كانت ألشهادة صحيحه أم لا.

ختاما بعد عرض كافة الخطوات المتاحة لكيفية الاستعلام عن مستحقات الزكاة والدخل لأي فرد داخل المملكة العربية السعودية والتحقق بشكل إلكتروني أيضًا من شهادة الزكاة أو الضريبة بطريقة سهله وبسيطة دون الحاجة إلى الذهاب إلى المقرات الحكومية، كما يجب الإشارة إلى أن خدمات هيئة الزكاة والدخل السعودية ساعدت على تنظيم عملية جمع الزكاة والضرائب بطريقة سليمه وسهله وميسرة على المواطنين، وساعدت أيضًا على توزيع هذا الدخل المالي على المستحقين له فعليًا عن طريق المسعدات المقدمة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.