رابط التسجيل في منصة مدرستي 1442 للتعليم عن بعد وطريقة عمل الواجبات

لقد زادت معدلات البحث بصورة كبيرة وملحوظة هذه الأيام عن رابط التسجيل في منصة مدرستي للطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية، فقد قررت وزارة التعليم السعودية استكمال العام الدراسي الحالي من خلال التعليم عن بعد من خلال هذه المنصة الإلكترونية وإغلاق جميع المدارس كإجراء ضمن الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا وللحد من انتشاره، وقد نجحت المنصة في أن تحل محل المدراس بفضل ما تقدمه من مزايا عديدة للطلاب من موقع سهل التصميم وإمكانية متابعة الطلاب لدروسهم اليومية وعمل الواجبات المنزلية وغيرها من المميزات بالإضافة إلى إمكانية متابعة أولياء الأمور لحالة طلابهم وتقييمهم الدراسي بإستمرار، ونحن في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” سنوضح لكم رابط وخطوات التسجيل في منصة مدرستي، فإلى نص المقال.

التسجيل في منصة مدرستي

نوضح لكم في هذه المقالة كافة الخطوات اللازمة والتي يحتاجها الطالب السعودي للتسجيل في منصة مدرستي لمتابعة واستكمال العام الدراسي الحالي، وللتسجيل فقط اتبع الخطوات التالية:

أولاً قم بزيارة الموقع الرسمي لمنصة مدرستي .

. ثانياً سجل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثالثاً إذا لم يكن لديك حساب يُمكنك عمل جساب جديد من خلال تطبيق توكلنا.

وزارة التعليم السعودية

تعتبر منصة مدرستى منصة تعليمية مهمة جداً فى المملكة العربية السعودية وذلك بسبب جائحة كورونا التى أصابت العالم مما أدى إلى قرار الحكومة السعودية ووزارة التربية والتعليم بوقف الدراسة وجعلها دراسة منزلية وذلك حرصاً على سلامة الطلاب والمعلمين وتعتبر المنصة سهلة الإستخدام وتعود بالنفع على الطلاب حيث يحصلوا على شرح كافة دروسهم وأيضاً يقوم المعلمين بالدخول عليها لشرح الدوس لذلك لاقت اعجاباً كثيراً بين الطلاب والمعلمين .