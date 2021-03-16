“الغذاء والدواء”: لم يتم رصد أي حالات لجلطات الدم أو التخثر بسبب لقاحات كورونا المتوفرة في المملكة

بلادي – الرياض :

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم (الثلاثاء)، أنها لم تتلقَّ أي بلاغات لحالات جلطات دموية أو حالات تخثر لدى المستفيدين بسبب استخدام لقاحات فيروس كورونا في المملكة.

وأوضحت أنها تتابع سلامة لقاحات فيروس كورونا المتوفرة في المملكة بشكل مستمر، من خلال متابعة ودراسة حالات الأعراض الجانبية والأدلة العلمية والبيانات المتوفرة حولها محليًا ودوليًا بالتنسيق مع الجهات الصحية والرقابية.

وأكدت أنها تتابع سلامة اللقاحات مع الشركات المصنعة ووزارة الصحة والجهات الرقابية الدولية من خلال عضويتها في الائتلاف الدولي للجهات الرقابية على الأدوية (ICMRA), الذي يضم في عضويته أكثر من 30 جهة رقابية وبمشاركة منظمة الصحة العالمية وتجتمع بشكل دوري لتبادل البيانات والمعلومات التي تتوفر حول اللقاحات والأعراض الجانبية لها.

وأشارت أنه في حال توفر أي مستجدات حول اللقاحات وسلامتها سيتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية لها، داعية الجميع إلى أخذ الأخبار من مصادرها المعتمدة.

ودعت الهيئة جميع أفراد المجتمع والممارسين الصحيين إلى إبلاغ “المركز الوطني للتيقظ” عن الأعراض الجانبية للقاحات فيروس كورونا عبر الرابط هــنا، أو عن طريق الرقم الموحد للهيئة 1999، أو تطبيق الهيئة العامة للغذاء والدواء “طمني”.