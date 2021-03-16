بلادي – الرياض : ردت المديرية العامة للجوازات على سؤال حول إمكانية العودة لعامل سافر بتأشيرة خروج وعودة ولكنه لم يعد. وأوضحت أن التعليمات تنص على أن من خرج ولم يعد، يُمنع من دخول المملكة لمدة 3 سنوات، إلا عن طريق صاحب العمل السابق وبتأشيرة جديدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الجوازات” توضح شرطًا رئيسيًا لعودة العامل الذي سافر بتأشيرة خروج وعودة ولم يعد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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