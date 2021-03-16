عبر الرسائل النصية.. “التعليم” تحذر المعلمين وأولياء الأمور من ظاهرة التنمر الإلكتروني

بلادي – الرياض :
حذرت وزارة التعليم ، اليوم الثلاثاء، من ظاهرة التنمر الإلكتروني التي قد تواجه الطلاب والطالبات.
وبعثت برسائل نصية لأولياء الأمور والمعلمين للتوعية بالظاهرة، حاثةً إياهم على التحدث مع الطلاب والطالبات عن التنمر الإلكتروني وأشكاله وكيفية التصدي له.
وطالبت بالإبلاغ عن أي حالة تنمر يتعرض لها الطلاب والطالبات، وذلك في إطار مساعي التصدي لهذه الظاهرة بشكل عام.
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