“التحالف”: تدمير زورق مفخخ يتبع المليشيا الحوثية قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك مقابل الصليف

بلادي – الرياض : أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الثلاثاء)، عن تدمير زورق مفخخ يتبع المليشيا الحوثية قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك مقابل الصليف. وأوضحت أن المليشيا تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية والإرهابية من محافظة الحديدة. وأكدت أن المليشيات الحوثية تستمر في تهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

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