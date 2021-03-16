ارتفاع طلبات الإفصاح عن الموجودات الاستثمارية للمتوفى بنسبة 750% خلال عام 2020

بلادي – الرياض :

أسهمت الخدمة الإلكترونية للإفصاح عن الموجودات الاستثمارية للمتوفى، في ارتفاع كبير بعدد الطلبات التي تلقتها هيئة السوق المالية خلال عام 2020.

وتلقت الهيئة خلال العام الماضي ما يقرب من 3 آلاف طلب عبر الخدمة، بزيادة تصل لأكثر من 750% عن العام قبل الماضي، والذي استقبلت فيه الهيئة 342 طلبًا فقط.

وتسمح الخدمة، التي تم إطلاقها في مايو 2019، للورثة أو وكيلهم الشرعي بالاطلاع على بيانات الأوراق المالية والحسابات الاستثمارية العائدة للمتوفى، وذلك من خلال الرابط المباشر للهيئة مع شركة مركز إيداع الأوراق المالية ومؤسسات السوق المالية.

وتمكّن هذه الخدمة الورثة من تقديم الطلب عبر موقع الهيئة الإلكتروني في أي وقت، كما تسمح لصاحب الطلب بالاطلاع على البيانات الاستثمارية، بالإضافة إلى مساهمتها في تقليص المدة المستغرقة للرد على مقدم الطلب من 20 يوم عمل إلى 5 أيام فقط.