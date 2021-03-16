“النيابة العامة”: انتهاك حرمة المساكن يُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف

بلادي – الرياض :

أعلنت النيابة العامة، اليوم (الثلاثاء)، أنه لا يجوز انتهاك حرمة المساكن بالدخول إليها، إلا في الحالات التي بيّنها النظام.

وحذرت أنه حال اقتراف هذه الأفعال بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال، ولم يتنازل صاحب الحق الخاص، عُدت من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وأشارت إلى أنه يُحظر المساس بهذا الجانب أو انتهاك حرماته، أو الاعتداء على الحقوق الناشئة عن ذلك، تحت أي قصد كان، موضحة أن حرمة المسكن تشمل كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو مُعدٍّ لاستعماله مأوى.