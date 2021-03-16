نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن حالة التأمين الصحي 1442 على رابط موقع مجلس الضمان الصحي التعاوني في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن حالة التأمين الصحي 1442 من خلال رابط موقع مجلس الضمان الصحي وتقدم هذه الخدمة التي تمكن الراغبين في الاستعلام عن حالة التأمين الصحي سواء للمواطنين أو المُقيمين، وكذلك التأكد من سريان هذا التأمين الصحي، كما يمكن من خلال رابط مجلس الضمان الصحي معرفة شركة التأمين المصدرة للتأمين الصحي.

الاستعلام عن حالة التأمين الصحي 1442 آلية استخدام خدمة الاستعلام

زيارة رابط مجلس الضمان الصحي.

الضغط على أيقونة الدخول على الخدمة.

القيام بإدخال رقم الهوية الوطنية المواطنين.

إدخال رقم الإقامة للمقيمين، أو رقم الحدود حسب البيانات التي تم استخدامها لإصدار وثيقة التأمين.

القيام بإدخال رمز التحقق الموضح في الصورة ثم اضغط (موافق).

الاستعلام عن حالة التأمين الصحي 1442 على رابط موقع مجلس الضمان الصحي

تعميم مجلس الضمان الصحي للشركات ومقدمي الخدمة الصحية

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الضمان الصحي يتابع وينظم سلوكيات قطاع التأمين الصحي الخاص بالمملكة العربية السعودية، وذلك حفاظاً على مصالح المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة، لذلك فقد أعلنت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني عن سياستها تجاه سلوكيات قطاع التأمين الصحي الخاص، حيث يهدف المجلس للحد من الاحتيال على المتعاقدين مع تلك الشركات، وكذلك أي بوادي إهمال في قطاع التأمين الصحي الخاص، وذلك من خلال التوعية بحقوق المواطنين والمُقيمين.

مجلس الضمان الصحي التعاوني لخدمة التأمين الصحي للمواطنين والمقيمين

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس قد وجه تعميم إلى جميع الشركات العاملة في مجال التأمين الصحي، وكذلك تم توجيه التعميم إلى العديد من العاملين والمُستفيدين من التأمين الصحي وهي كالتالي:

شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي.

مقدمي خدمات الرعاية الصحية.

شركات إدارة دورة الإيرادات.

الممارسين الصحيين.

أصحاب العمل (حملة الوثائق).

المستفيدين (المؤمن لهم).

الملزمين بالتأمين الصحي “مواطنين ومُقيمين”

وتجدر الإشارة إلى أم متابعة سياسة سلوكيات قطاع التأمين الصحي الخاص، تأتي حسب مسؤوليات مجلس الضمان الصحي في العمل على استدامة هذا القطاع الحيوي، والذي يتعلق بالصحة العامة للمواطنين والمُقيمين، كما يسعى المجلس إلى رفع مستوى تقديم الخدمة من قبل شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية.