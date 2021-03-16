نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام الكفالة الجديد بالمملكة العربية السعودية لعام 1442 كل ما تريد ان تعرفه في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام الكفالة الجديد بالمملكة، يتصدر البحث في جميع محركات البحث الشهيرة عن نظام الكفالة الجديد في السعودية وأهم المستجدات المتعلقة بهذا النظام، وقرار السعودية بخصوص نظام الكفالة، وجاء القرار بضرورة إلغاء النظام القديم الخاص بالكفالة، وذلك بدءاً من الشهور الأولى لعام 2021، وكان هذا القرار بمثابة خطوة هامة لصالح الوافدين، والذي يبلغ عددهم حوالي” 1000000″ وافد، وكان هذا القرار من أجل إحداث تطوير في سوق العمل.

نظام الكفالة الجديد بالمملكة وأبرز أهدافه

يهدف نظام الكفالة الجديد إلى مجموعة من الأهداف، حيث تم استبدال النظام القديم الذي استمر قرابة” 7 عقود “، وكان ينص على إجبار العمال على العمل مع الكفيل ولا يحق لهم العمل مع أي كفيل آخر، وسنعرض لكم فيما يلي أهم أهداف النظام الجديد الخاص بالكفالة في السعودية:

هدف نظام الكفالة الجديد هو محاولة تحسين العلاقات التي تربط بين الكفيل والعمال الوافدين.

هو محاولة تحسين العلاقات التي تربط بين الكفيل والعمال الوافدين. من أهم أهداف هذا النظام هو إعطاء الحرية للعمال الوافدين بخصوص التأمينات التي تتعلق بالتأشيرات، وأيضاً يمكنهم بكل سهولة أن يحصلوا على خدمات عديدة مثل حرية العمل دون الحاجة إلى قبول الكفيل.

سيكون للعمال الأجانب حظاً وافراً في هذا التعديل حيث يمكنهم التنقل بمنتهى السهولة والحرية في جميع أنحاء المملكة السعودية، والاستفادة من الخدمات السابق ذكرها.

من ضمن الأهداف أيضاً خلق منافسة شريفة بين المواطنين والوافدين، وذلك لتطوير سوق العمل.

هذا النظام الجديد سيقلل من فرصة هروب العمال، و سيجعلهم ملزمين على تنفيذ الأوامر بشكل واضح وصريح.

أهم مميزات نظام الكفالة الجديد

يوجد عدة مميزات يتميز بها نظام الكفالة، نستعرضها معكم فيما يلي:

أولاً من أهم مميزات نظام الكفالة الجديد هو إعطاء الحرية للوافدين بالتنقل من مهنة إلى أخرى، دون حاجة إلى موافقة الكفيل، ولكن بعد أن تنتهي مدة العقد وتنفيذ جميع الشروط.

ثانياً يمكن للعامل الوافد السفر في الجهة التي يريدها بكل حرية، كل ما عليه هو القيام بإرسال إخطار موجه إلى صاحب العمل”الكفيل”.

ثالثاً يمكن للوافدين ترك العمل بشكل نهائي وذلك عقب إنتهاء العقد، دون الحاجة إلى أخذ موافقة الكفيل.

عرضنا لكم فيما سبق كل التفاصيل المتعلقة والهامة فيما يخص نظام الكفالة الجديد واستعرضنا أهم أهدافه وأبرز مميزاته بشئ من التفصيل.