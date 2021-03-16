نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الأمن العام القبول النهائي 1442 رابط أبشر توظيف المقبولين بوظائف الأمن العام في المقال التالي
نتائج الأمن العام القبول النهائي 1442 رجال ، ما زلنا نتابع معكم أهم الأخبار عن إعلان نتائج قبول الأمن العام على رتبة جندي للرجال حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج الأمن العام القبول النهائي 1442، ورفع أسماء المقبولين في وظائف الأمن العام للرجال 1442، وذلك وفقاً لبعض التعليمات الهامة التي سنتعرف عليها أدناه، وسوف نرفق لكم أدناه رابط أبشر توظيف للإطلاع على نتائج قبول الأمن العام النهائي للرجال على رتبة جندي.
نتائج الأمن العام القبول النهائي 1442
كما ذكرنا أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج الأمن العام القبول النهائي 1442، وذلك وفقاً للتعليمات الموضحة أدناه، والتي يجب الالتزام بها والأخذ بها في الاعتبار قبل الحضور للدورة المقررة، والتي جاءت كالتالي:
- على جميع المقبولين نهائي الالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصادرة من وزارة الصحة والاطلاع على الدليل التوعوي على الرابط الخاص بوزارة الصحة.
- يمنع دخول أدوية طبية إلى مدينة التدريب وفي حال الضرورة يجب الإفصاح عنها بالتفصيل عند التحضير.
- إحضار ايبان لحساب بنكي مصدق ويكون مفعل وحديث.
- يمنع إحضار الملابس المدنية الثوب- الشماغ- وغيرها، والأدوات الحادة والنظارات الشمسية، ويمنع الدخان ونحوه.
- لا يسمح بدخول جميع أجهزة الاتصالات والتسجيل والتصوير والأجهزة الذكية بأنواعها.
- يمنع على الطالب حضوره لمدينة التدريب بسيارته الخاصة ولن يسمح بدخول السيارات إلى المدينة أو الوقوف بجانب أسوار مدينة التدريب ويتحمل الطالب كامل المسؤولية عند مخالفة ذلك.
رابط نتائج قبول الأمن العام 1442
ومن خلال الدخول على رابط أبشر توظيف، يُمكنكم الإطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بإعلان نتائج قبول الأمن العام 1442 ، أسماء المقبولين نهائياً بوظائف الأمن العام رتبة جندي للرجال، كما يُمكنكم معرفة جميع التعليمات والملاحظات التي أعلنت عنها المديرية العامة للأمن العام بخصوص ذات الشأن.
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