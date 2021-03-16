انطلاق تمرين “عين الصقر 1” في اليونان بمشاركة “القوات الجوية”

بلادي – الرياض :

انطلقت، اليوم (الثلاثاء)، من قاعدة سودا الجوية في جمهورية اليونان، فعاليات تمرين “عين الصقر 1″، بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية، والقوات الجوية اليونانية.

وبدأ التمرين بعدة طلعات جوية مشتركة من طائرات القوات الجوية الملكية السعودية “F-15C”، وطائرات القوات الجوية اليونانية “F-16″ و”ميراج-2000″ و”فانتوم ف-4” في سماء البحر الأبيض المتوسط.

وركزت فعاليات التمرين على تنفيذ العديد من الطلعات الجوية التدريبية، التي تشتمل على العمليات المضادة بنوعيها، الهجومية والدفاعية، وعمليات الإسناد الجوي.

من جهته أكد قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في التمرين، العقيد الطيار الركن عبدالرحمن بن سعيد الشهري، أن هذه المشاركة تُعد الأولى للقوات الجوية في هذا التمرين، الذي ينفذ مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية لجائحة كورونا.

وأشار إلى أنه سبقت بداية التمرين عدة اجتماعات تنسيقية مع القوات الجوية اليونانية، تمحورت حول آلية العمل ونوعية الطلعات والطائرات المشاركة وأعدادها، وبناء على ذلك تم وضع برنامج كامل يشمل جميع الطلعات الجوية.

وأضاف أن هذا التمرين يعد استثنائيًا والأول من نوعه مع القوات الجوية اليونانية، لصقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية والمساندة ودعم جاهزيتها لتبادل الخبرات في جميع المجالات المتاحة.