التسجيل في تحويل الراجحي سهل ويتم بخطوات بسيطة، ومن أجل التسجيل في تحويل الراجحي يمكن لأي شخص يمتلك حساب الراجحي أن يستخدم أمر التحويل من أجل تحويل أموال إلى أي حساب آخر، وذلك من خلال الطريقة أو الخطوات التي تبين التسجيل في تحويل الراجحي، والتي سوف نذكرها في مقالنا هذا.

التسجيل في تحويل الراجحي

يمكن بسهولة التسجيل في تحويل الراجحي وذلك إذا كان العميل يملك حساب في الراجحي، حيث يتم ذلك من خلال:

القيام بإدخال الرسائل النصية الرقم 78887.

يتم اختيار رمز التحويل الإلكتروني وهو CH الخاص أو المختصر لرمز نوع التحويل أو اختصار للتحويل الشخصي.

يتم الضغط على مسافة ثم إدخال كلمة المرور الخاصة بخدمة CH في الموبايل.

يتم بعد ذلك كتابة المساحة المستخدمة من أجل إدخال رقم الحساب المصرفي.

يتم إدخال مسافة وبعد ذلك رقم الحساب المصرفي الذي ترغب في تحويل الأموال له.

يتم إدخال مسافة ثم بعد ذلك المبلغ المطلوب تحويله.

يتم الضغط على إرسال. يمكن تغيير وجهة الإرسال، وذلك عندما يتم استبدال رمز CH في الكود الخاص بكل نوع تحويل.

تطبيق التحويل

إذا كنت لا ترغب في أن تذهب للمقر الرئيسي الخاص بمصرف الراجحي بنفسك، فيمكنك الاعتماد على تطبيق تحويل الراجحي والذي يتم تنزيله بشكل مجاني على متجر جوجل بلاي أو متجر آب ستور.

حيث أن التطبيق يوفر العديد من المميزات، وذلك مثل توفير الجهد والوقت والمال.

كما يمكنك أيضًا التحقق من رصيدك في بطاقة الراجحي بنقرة واحدة فقط ومن أي مكان وفي أي وقت.

وكل ما على العميل أن يقوم بإنشاء عضوية بتحويل الراجحي ثم يحصل بعد ذلك على بطاقة تحويل الراجحي.

ويتم إجراء التحويلات وعمليات الإيداع والسحب بسهولة كبيرة. والتطبيق متاح كما ذكرنا على المتاجر الإلكترونية وتنزليه مجاني بشكل كامل.

ويمكن تحميل التطبيق من على متجر جوجل بلاي.

يمكن كذلك تحميل التطبيق من على متجر آب ستور.

بهذا نكون وصلنا لختام مقالنا وهو التسـجيل في تحويل الراجحي وذكرنا لكم المزيد من التفاصيل، ونود أن يكون نال إعجابكم.