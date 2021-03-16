نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة عين الإلكترونية الرقمية rserv1.bog.gov.sa​ “مواعيدي” حضور الجلسات القضائية إلكترونيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تُعتبر منصة عين الإلكترونية الرقمية rserv1.bog.gov.sa بمثابة همزة وصل بين المواطن وديوان المظالم السعودي، فقد مكّنت خدمة “مواعيدي” من خلال منصة معين الرقمية بديوان المظالم، قطاع عريض من مواطني المملكة بالتقدم بمطالمهم لديوان المظالم، وذلك كما أعلنت وكالة الأنباء السعودية واس spa.gov.sa، فقد أعلنت واس أن أعداد المستفيدين من خدمة منصة عين الإلكترونية، والمتقدمين لديوان المظالم، قد بلغ عددهم مت يناهز 515 ألف مواطن مستفيد، وتهدف منصة عين من خلال خدمة مواعيدي إلى قياس معدل الأداء القضائي، من خلال خدماته ومحاكمه، ويأتي هذا في إطار الحرص على تقديم الخدمة القضائية بمختلف المسارات الخاصة بأطراف الدعاوى القضائية.

منصة معين الإلكترونية لحضور الجلسات القضائية في محاكم ديوان المظالم‬⁩​ إلكترونيًا

وتجدر الإِشارة إلى أن خدمات منصة عين مواعيدي تتيح تقديم خدماتها للمدعين والمدعى عليهم، حيث تقوم المنصة بعرض مواعيد كافة الدعاوى القضائية، وكذلك أماكن انعقاد تلك الدعاوى، وبذلك من أجل توفير الوقت والجهد على مستقبلي هذه الخدمة، حيث يمكن لأطراف الدعاوى القيان بالبحث عن المواعيد بمحدّدات عديدة، كما يمكنهم الاطلاع على كافة البيانات والتفاصيل الخاصة بالموعد، الموعد، والاستعلام يتم إما بصيغة Excel أو صيغة PDF.

rserv1.bog.gov.sa تسجيل دخول منصة معين الإلكترونية

ومن الجدير بالذكر أن خدمة مواعيدي على رابط منصة عين الإلكترونية تتيح إمكانية إظهار أوإخفاء المواعيد السابقة لتاريخ البحث، حيث يمكن تسجيل الدخول على منصة معين بحساب مفعّل، وذلك عن طريق خطوات سهلة ومُبسطة وتلك الخطوات كالتالي:

الدخول على الرابط الرسمي لمنصة معين.

اختيار الخدمات القضائية.

إدخال رقم هوية المستخدم.

إدخال كلمة مرور المستخدم.

إدخال رمز التحقق الذي تم إرساله على الهاتف الجوّال المسجّل في النظام.

حينها ستظهر للمستخدم كافة الخدمات ومن ضمنها خدمة (مواعيدي).

منصة معين الخدمات الإلكترونية

الاستعلام التفصيلي عن قضية

الاطلاع على الأحكام.

التذكير و الإشعارات.

مواعيدي.

قضاياي.

إيداع مذكرة الدفاع الأولى.

الاستعلام عن مواعيد الجلسات.

الاستعلام عن حاله دعوى.

تقديم دعوى.

طلب استئناف.

إثبات حضور.

الاستعلام عن صحه الوثائق.

ومن الجدير بالذكر أن يمكنك الدخول عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور المستخدمة في منصة النفاذ الوطني الموحد، لكي تستفيد من الخدمات الإلكترونية المقدمة من نظام معين – ديوان المظالم، حيث تأتي تلك الخدمة ضمن العديد من الخدمات التي تقدمها منصة مُعين الرقمية، وذلك في إطار خطة المملكة في عملية التحول الرقمي، وذلك في سعي المملكة لتوفير الجهد والوقت لمواطني المملكة، كما أن منصة معين أداة فعالة غي تطوير وجودة المنظومة القضائية.