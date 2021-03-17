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عمر شويل - جدة نظام سفير من وزارة التعليم السعودية لتسهيل إجراءات الدراسة بالخارج: نظام سفير من وزارة التعليم السعودية، هو عبارة عن خدمات إلكترونية ضمن إطار موحد وذلك لتسهيل إجراءات الدراسة بالخارج وذلك من خلال توظيف أحدث التقنيات والإعتماد علي أفضل الممارسات والمعايير العالمية فى التحول الرقمي بما يحقق كافة إحتياجات الدارسين في الخارج، وذلك بما يتوافق مع لوائح الإبتعاث وتشريعات وزارة التعليم.

خدمات نظام سفير للدراسة بالخارج

خدمة الحصول علي قرار الدراسة: وهي حزمة من الخدمات الإلكترونية تمكن الراغب بالدراسة في الخارج من الحصول علي موافقة وزارة التعليم علي الدراسة سواء كان مبتعث او دارس علي حسابة الشخصي.

وهي حزمة من الخدمات الإلكترونية تمكن الراغب بالدراسة في الخارج من الحصول علي موافقة وزارة التعليم علي الدراسة سواء كان مبتعث او دارس علي حسابة الشخصي. الخدمات الدراسية: هي خدمات متكاملة لتمكين المبتعث من تحديث أداءة الدراسي بشكل مستمر، ومن أبرز الخدمات تسجيل الخطة والمواد الدراسية ورفع التقارير الفضلية،

هي خدمات متكاملة لتمكين المبتعث من تحديث أداءة الدراسي بشكل مستمر، ومن أبرز الخدمات تسجيل الخطة والمواد الدراسية ورفع التقارير الفضلية، خدمات الشخصية: هي خدمات متكاملة تمكن الطالب من معالجة كافة طلباتة الشخصية، ومن أبرز الخدمات تذاكر السفر، إضافة المرافقين، طلب التعريف.

هي خدمات متكاملة تمكن الطالب من معالجة كافة طلباتة الشخصية، ومن أبرز الخدمات تذاكر السفر، إضافة المرافقين، طلب التعريف. الخدمات المالية: هي خدمات متكاملة تتيح للطالب إنجاز جميع معاملاتة المالية، ومن أبرز الخدمات طلب ضمان مالي، طلب صرف فروقات وطلبات التعويض.

هي خدمات متكاملة تتيح للطالب إنجاز جميع معاملاتة المالية، ومن أبرز الخدمات طلب ضمان مالي، طلب صرف فروقات وطلبات التعويض. خدمات البعثة: هي خدمات متكاملة لتلبية إحتياجات المبتعثين خلال رحلة الإبتعاث، ومن أبرز الخدمات تغيير التخصص، تغيير المؤسسة التعليمية وتغيير دولة الدراسة

هي خدمات متكاملة لتلبية إحتياجات المبتعثين خلال رحلة الإبتعاث، ومن أبرز الخدمات تغيير التخصص، تغيير المؤسسة التعليمية وتغيير دولة الدراسة خدمات تحديث البيانات الشخصية: وهذة الخدمة تمكن الطالب من تحديث البيانات الشخصية وعناوين الإتصاا بشكل مباشر.

برامج منظومة سفير للدراسة بالخارج

برنامج سفير التقديم

هو بوابة إلكترونية تتيح للراغبين بالحصول علي بعثة دراسية من التقديم في إحدي مسارات برنامج خادم الخرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.

برنامج سفير الطلبة

هو بوابة إلكترونية للدارسين في الخارج الهدف من إنشاءها خدمة الطلبة من خلال تقديم الخدمات الإلكترونية وإتاحة متابعة حالة طلباتهم المقدمة.

برنامج سفير الجوال

يهدف نظام سفير الجوال الي تيسير وصول الطالب الي بوابة الوزارة من خلال خدمات تعرض علي الجوال الشخصي للطالب.

برنامج سفير العمل

هو نظام إلكتروني يتعامل مع جميع متطلبات الطلبة وإتخاذ الإجراءات المناسبة فور وصولها وهذا النظام يمكن المستفيدين من خدمة الطالب، ويتم من خلالة متابعة الطالب أكاديمياً وأدارياً ومالياً.

برنامج سفير الدراسي

يعتبر نظام سفير الدراسي هو المخزن الرئيسي لبيانات منظومة سفير التي تختص بالدارسين في الخارج حيث يتمكن المستفيديون من الإطلاع علي بيانات الطلبة التفصيلية مما يساعدهم في إتخاذ القرارات من خلال نظام سفير العمل.

برنامج سفير المالي

هو نظام يختص بجميع الإجراءات المالية والإدارية في الملحقيات الثقافية للموظفين والطلبة، وكما أنه يهتم بجميع الأمور المالية وشؤون الموظفين والمشتريات والمستودعات في الوزارة.

برنامج سفير الوثائق

يهدف نظام سفير الوثائق الي تأسيس بنية تحتية مركزية للوثائق بما يخدم توجة الحكومة الإلكترونية في الحد من إستخدام الورق مما يحسن عمل الوثائق والمحفوظات في قطاعات الوزارة كاملة وذلك بشكل إلكتروني.

برنامج سفير التقارير

تم إنشاء نظام سفير التقارير للإستفادة من البيانات الكبيرة والمتنوعة عن طريق إستخراجها وتصنيفها ومعالجتها وتهيئتها للعرض لجهات مستفيدة بشكل مباشر ولحظي وعالية الدقة والجودة.

برنامج سفير الجامعات

هو نظام يختص بحصر جميع الجامعات حول العالم بتخصصاتها ودرجاتها العلمية المعتمدة من قبل وزارة التعليم- التعليم الجامعي لكي يتمكن الراغبون في الدراسة بالخارج من اختيار جامعة وتخصص موصي بها.

برنامج سفير الخريجين

يهدف نظام سفير الخريجين الي عرض بيانات خريجي برامج الإبتعاث الخارجي لجهات إحصائية وتوظيفية محددة.