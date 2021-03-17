نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فبراير يسجل العدد الأعلى للأسر التي سكنت منازلها منذ إطلاق سكني في المقال التالي

عمر شويل - جدة يواصل برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان السعودية، نجاحًا منقطع النظير، حيث يحقق العديد من الإنجازات في تحقيق مستهدفاته، وقد أعلن البرنامج أن بنحو الـ20,290 أسرة استفادوا من الحلول والخيارات التمويلية المتنوعة والمبتكرة التي يتيحها البرنامج، وذلك خلال الشهر الماضي، وسكن من تلك الأسر عدد 16,012 أسرة في منازلها.

الرقم الأكبر منذ انطلاق سكني

وكشف البرنامج بحسب بيان صدر عنه، ضمن إعلانه الشهري عن أعداد المستفيدين من الدعم السكني المقدم، فإن الرقم الذي تحقق في فبراير الماضي هو الرقم الأكبر منذ انطلاقة البرنامج، وخلال شهري يناير وفبراير الماضيين فقد وصل إجمالي الأُسر التي استفادت من البرنامج 45,764 أسرة، منها 31,619 أسرة سكنت منازلها،.

وذلك في إطار الجهود التي يستمر البرنامج بالتعاون مع صندوق التنمية العقاري في تقديمها لكافة المواطنين راغبي تملك السكن، حيث أتاح لهم البرنامج العديد من حلول التملّك التي تأتي ضمن مستهدفات برنامج الإسكان، الذي يعد أحد البرامج الرئيسية لرؤية المملكة 2030، التي تستهدف الوصول بنسبة تملّك المواطنين السعوديين للسكن إلى 70%.

وأوضح البيان، أن إجمالي عدد الأسر التي استفادت من القرض العقاري المدعوم في شراء وحدات جاهزة في الشهرين الماضيين، زاد عن 19 ألف أسرة، فضلاً عن تجاوز عدد الأسر التي استفادت من خيار البناء الذاتي تجاوز 13 ألف أسرة، في حين بلغ إجمالي الأسر التي استفادت من خيار الأراضي السكنية ضمن مخططات برنامج “سكني نحو 7599 أسرة، كما استفاد أكثر من 4880 أسرة من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء.

تقرير برنامج سكني

وبحسب البيان أشار برنامج سكني إلى أنه مستمر في أعمال التنفيذ والبناء في العديد من المشاريع التي ما زالت تحت الإنشاء، وذلك بالشراكة مع شركات التطوير العقاري، ولفت البيان إلى أن 60 مشروعاً سكنياً تشهد خلال الفترة الحالية أعمال تنفيذية بقصد التمهيد لبدء تسليمها للمستفيدين من الأسر.

وكل تلك المشروعات تأتي ضمن الـ95 مشروعاً المقدمة من سكني، حيث توفر جميعها بنحو الـ141 ألف وحدة سكنية متنوعة، يصل متوسط سعرها إلى 600 ألف ريال، ويتوزع أغلبها في الضواحي السكنية الكبرى التي تتميز بأنها توفر حياة عصرية للأسر السعودية.