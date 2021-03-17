حساب المواطن رابط طلبات الاعتراض دفعة 40 بالمملكة العربية السعودية1442

إحساب المواطن رابط طلبات الاعتراض دفعة 40 ، بدءًا من اليوم الثلاثاء الموافق 16 من شهر مارس لعام 2021م، الموافق 3 من شهر شعبان لعام 1442هـ، والتي تم الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لحساب المواطن، عبر تويتر، وذلك لكافة المستفيدين للدعم، بالمملكة العربية السعودية، والجدير بالذكر أنه تم إيداع الدفعة 40 من حساب مواطن، يوم 10 من شهر مارس الحالي، الموافق 26 من شهر رجب الماضي لعام 1442هـ، بمبلغ مالي يقدر ب1.9 مليار ريال سعودي، لكافة المستفيدين المستحقين المكتملة طلباتهم، لعدد يقدر ب 10.5مليون مستفيد وتابع، من مستحقي الدعم للدفعة 40، وإجمالي تعويضات عن الدفعة السابقة الدفعة 39، بمبلغ مالي يقدر ب 16.4 مليون ريال سعودي.

حساب المواطن رابط طلبات الاعتراض دفعة 40

والجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن بالمملكة، العربية السعودية، هو برنامج حكومي تم إنشاؤه لحماية المواطن السعودي، ذو الدخل المنخفض وأيضًا المتوسط، من كافة الإصلاحات الاقتصادية بالمملكة، والتي تمت وفق برنامج رؤية المملكة 2030م، فبرنامج حساب المواطن، عبارة عن دعم مالي مباشر يستهدف تلك الفئة المستحقة للدعم، وفق الشروط التي وضعها القائمين على تيسير أعمال البرنامج، وقد تم صرف الدفعة 40 برنامج حساب المواطن ca.gov.sa، لمستحقي الدعم مستوفي الشروط يوم 10 من شهر مارس الحالي لعام 2021م، الموافق 26 من شهر رجب الماضي لعام 1422هـ، وقد قدر عدد المستفيدين الحاصلين على الدعم بشكل فعلي نسبة 77%، بمتوسط دعم للأسرة يقدر ب 1050 ريال سعودي، وقد بلغت أعداد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، أما المستقلين المستوفين روط الدعم، قدر عددهم بأكثر من 172 ألف مستفيد، بنسبة تقدر ب 8% من إجمالي المستفيدين الأساسيين.

رابط وخطوات تقديم طلبات الاعتراض

وعلى المواطنين المستوفي الشروط، المستحقين للدعم الدفعة 40، تقديم طلبات الاعتراض، على رابط الموقع الإلكتروني الرسمي، الذي أعلنه حساب المواطن عبر تويتر، واتباع الخطوات التالية: