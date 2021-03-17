برنامج مهارات المستقبل من نيوم وكيفية التسجيل

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عمر شويل - جدة برنامج مهارات المستقبل من نيوم، شركة نيوم السعودية تعلن عن فتح باب التسجيل في برنامج مهارات المستقبل، للتحسين من مهارات العاملين بالقطاع الخاص أو الحكومي، أو لمن يبحثون عن العمل في المملكة العربية السعودية، حيث يقدم البرنامج مجموعة من مهارات التدريب الإلكتروني المناسبة والتي تتوافق مع سوق العمل ومتطلباته، وتهيء العاملين أو الباحثين عن عمل لتلك المتطلبات، حيث تجعلهم متفوقين في الجانب الرقمي والتقني وذلك بتقديم هذا البرنامج ووجود تعاون مع وزارة الاتصالات والتقنية في السعودية.

التدريب الاحترافي برنامج مهارات المستقبل

توضح شركة نيوم أن مسار التدريب في البرنامج محتوي على عدة دورات تعليمية مكثفة في مجال التقنية الرقمية، ويعتبر الهدف من تلك الدورات هو جعل أصحاب العمل أو من هم على رأس العمل على مستوى عالي من التطوير والعلم بالتطورات الرقمية والتقنية الحديثة، ويكونوا على علم بالأدوات المحددة للتطوير المطلوب.

شروط التدريب الاحترافي في برنامج مهارات المستقبل

كما وأعلنت شركة نيوم أن التسجيل في التدريب الاحترافي يحتاج لبعض الشروط المحددة والواجب توافرها في المتقدم وهي:

امتلاك الجنسية السعودية شرط هام في المتقدم. يجب أن يكون على رأس عمل في المجال التقني والرقمي. امتلاك المتقدم على شهادة تعليمية حد أدنى شهادة دبلوم.

وعند توافر الشروط السابقة يمكن اتباع الموقع التالي للانضمام في برنامج مهارات المستقبل

كيفية التسجيل في برنامج نيوم مهارات المستقبل

تقدم شركة نيوم مسار تدريبي تعليمي ثاني للباحثين عن العمل في المملكة العربية السعودية، ويهدف ذلك التدريب إلى التحسين من قدرة ومهارات جميع الباحثين عن العمل وفق مجموعة محددة من الشروط والمهارات التي يحتاج إليها سوق العمل، وللانضمام في المسار التدريبي الثاني من شركة نيوم يجب توافر الشروط التالية: