صحة منصة موحدة للتقارير الطبية ملكيًا بموافقة خادم الحرمين الشريفين

صحة منصة موحدة للتقارير الطبية ملكيًا ، بدءًا من اليوم 17 من شهر مارس لعام 2021م، الموافق 4 من شهر شعبان 1442هـ، بعد موافقة ملكية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على عدد من قرارات تم اتخذها، من قبل المجلس الصحي السعودي بالمملكة، وقد تضمنت تلك القرارات اعتماد منصة صحة كمنصة موحدة للتقارير الطبية، ويتم تبادلها بين القطاعات الصحية، وأيضًا الجهات المعنية، وقرار بتكليف المركز الوطني للمعلومات الصحية، للتنسيق بين مختلف القطاعات الصحية، لكي يتم تصنيف تلك التقارير والعمل على كيفية معالجتها، مع التزام القطاعات الصحية المختلفة، بالعمل على تطبيق الآلية الموحدة للاستبدال والإحلال للأدوية المعدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

صحة منصة موحدة للتقارير الطبية ملكيًا

والجدير بالعلم أن منصة صحة، هي منصة إلكترونية تابعة ومعتمدة من وزارة الصحة السعودية، لتعمل على خدمة القطاع الصحي بالمملكة عن طريق تقديم خدمات إلكترونية ، وقد تم تدشين منصة صحة للعمل على تحقيق برامج رؤية المملكة 2030م، وتهدف إلى توحيد الإجراءات والخدمات، وتيسيرها بكافة الجهات الصحية بالمملكة، حيث تضم العديد من الخدمات الصحية، التابعة لمظلة منظومة الصحة، وقطاعاتها المتنوعة للأفراد من المنشآت الطبية، والجدير بالذكر أيضًا أن من أهم مميزات منصة صحة العناصر التالية:

توفر البيانات والمعلومات بدقة عالية بشكل فوري.

سرعة تنفيذ و انجاز المعاملات.

توحيد وتسهيل الإجراءات.

أبرز القرارات الصحية التي شملتها الموافقة الملكية

وكما سبق أن ذكرنا أن الموافقة الملكية السامية، قد تضمنت العديد من القرارات، ومنها التالي:

اعتماد منصة صحة كمنصة موحدة للتقارير الطبية، ويتم تبادلها بين القطاعات الصحية الموافقة الملكية على قيام مجلس الضمان الصحي التعاوني السعودي، بعمل دراسة شاملة عن نتيجة إضافة خدمات الرعاية الصحية المنزلية، ضمن المنافع التي تغطيها وثيقة الضمان الصحي التعاوني. الموافقة الملكية على اعتماد مبادرات الخطة التنفيذية، والتي تضم مشروع الاستفادة من المعدات الطبية ذات التكلفة العالية، والتي وردت فيها أدوار محددة من قبل قطاعات الصحية المقدمة للخدمة، وأيضًا الجهات التشريعية من أعضاء المجلس الصحي السعودي، إضافة إلى شركة نوبكو، كما اشتملت على مؤشرات أداء مرحلية. العمل على تطبيق الآلية الموحدة للاستبدال والإحلال للأدوية المعدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

الدعم الملكي لقطاع الصحة السعودي

وقد قدم الأمين العام للمجلس الصحي السعودي، الدكتور نهار بن مزكي العازمي، كامل الشكر والعرفان، للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على الدعم الملكي، واهتمامه الشديد بالقطاع الصحي بالمملكة ، من خلال تسخير كافة الإمكانيات، للارتقاء بمستوى وجودة أداء الخدمات الصحية، ووجه أيضًا كامل التقدير لدور معالي رئيس المجلس الصحي السعودي، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وكذلك أعضاء المجلس على دعمهم المتواصل للأمانة العامة للمجلس، والمراكز الوطنية التابعة لها، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة والمواطنين والمقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية.