نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط قبول كلية الملك فهد jobs.sa استعلام النتائج المبدئية للرجال برتب جندي وجندي أول في المقال التالي
كلية الملك فهد هي إحدى الكليات التي تقوم بالتدريب والتأهيل الأمني المتميز ليتم إخراج كوادر مؤهلة جيدا للعمل بالمجال الأمني، ويتهافت المتقدمين عليها لتميزها بين الكليات وبسبب الأداء العالي والتأهيل الجيد فيها ويكون الخريجين منها مطلوبين للعمل في شتى محافظات المملكة، وقد تم الإعلان منذ أيام قليلة عن قبول الكلية للنساء ويبدأ الآن الإعلان المبدئي عن نتائج قبول الرجال برتبة جندي وجندي أول.
الكليات العسكرية والأمنية بالمملكة
كلية الملك فهد
من أهم الكليات بالمملكة والتي تؤهل بشكل جيد كوادر أمنية متميزة تعمل بالعديد من المجالات في المملكة، ولا يقتصر التقديم فيها على الرجال فقط بل يقوم أيضا بالتسجيل والقبول فيها ويتم استخدامهم بالوظائف المناسبة، وينتظر المتقدمين لها للإعلان عن نتائج قبول الرجال برتب جندي وجندي أول، وقد تم الإعلان المبدئي عن النتائج حيث لا يكون نهائي إلا بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة وحضور الكشف والمقابلة الشخصية للمتقدمين.
الأوراق المطلوبة عن التقدم للمقابلة
- يتم إحضار أصل الهوية الوطنية مع صورتين ضوئيتين منها.
- يقوم المتقدم بإحضار نموذج من موعد المراجعة عبر منصة أبشر الإلكترونية للتوظيف.
- يتم إحضار الشهادات الجامعية أو الشهادات المتوسطة، الثانوية العامة أو الدبلوم أو شهادات المعادلة مصدقا عليها مع صورتين ضوئيتين منها.
- يقوم الطالب بإحضار ملف خاص بالأوراق وقلم خاص به.
- لابد من إحضار صورة من اختيار الاختبارات العامة في قياس.
- يتم إحضار بطاقة التأهيل المهني أو تصنيف المؤهل الصحي للمتقدم على أن تكون سارية.
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