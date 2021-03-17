نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آلية حساب المعاش التقاعدي بالنظام الجديد 1442 مكافأة نهاية الخدمة (معلمين – عسكريين – أطباء) في المقال التالي
حساب المعاش التقاعدي الجديد حسب المؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة والذي تكون من حقوق المواطن السعودي الذي انهى فترة الخدمة بالقطاع الحكومي، حيث يكون سن التقاعد ستون عاما أو خمسة وستون عاما في هيئات أخرى، ويكون هنالك آلية خاصة لاحتساب الراتب التقاعدي للعامل بعد انتهاء فترة الخدمة كما يكون هنالك تدابير أخرى لما يسمى بالمعاش المبكر أو التقاعد قبل انتهاء فترة الخدمة.
المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية
الراتب التقاعدي بعد انتهاء الخدمة
بعد أن تنتهي سنوات الخدمة بالمجال الحكومي او الخاص يقوم المواطن بالاستعلام عن القيمة التي سيتقاضاها كمعاش شهري من العمل الذي أفنى فيه سنوات عمره، كما يقوم أيضا بالاستفهام عن قيمة هذا المعاش وقيمة مكافاة نهاية الخدمة والتي تقررها له القوانين واللوائح الخاصة بالعمل في القطاع الحكومي، وتقوم المؤسسة العامة للتقاعد بتقديم العديد من الخدمات ومنها وضع آلية لاحتساب الراتب لكل من يستعلم.
حساب المعاش التقاعدي
- يتم احتساب المعاش بالنسبة التراكمية للراتب الوظيفي بواقع 2 إلى 2.5%.
- يكون احتساب المعاش حسب سنوات الخدمة بالمؤسسة.
- يتم احتساب فترة العمل مضافا إليها العطلات الرسمية والأسبوعية.
- يكون راتب المتقاعد 80% من راتبه في الخدمة.
- بينما يكون مبلغ مكافاة نهاية الخدمة متروكا لصاحب العمل التقدير فيه للعامل حسب عدد من المعايير منها فترة الخدمة والسن التقاعدي للعامل.
- لا يحق للعامل تقاضي مكافأة نهاية الخدمة في حال الاستقالة أو مغادرة العمل قبل مضي 5 سنوات فيه.
- يكون من مضى على خدمته 5 سنوات ويرغب في التقاعد يكون له ثلث قيمة المكافأة المستحقة.
- وفي حال أمضى 10 سنوات تحق له المكافأة كاملة.
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“عندما تستقيل العاملة لأسباب مثل الزواج والإنجاب مع إنهاء عقد العمل بينها وبين صاحب العمل، أثناء 6 أشهر من تاريخ زواجها و3 أشهر من تاريخ الإنجاب وإذا لم تنهى عقد العمل اثناء هذه الفترة يطبق عليها أحكام المادة 87 من نظام العمل السعودي. عندما ينتهى عقد العمل كان واجبا علي صاحب العمل أن يدفع للموظف مكافأة عن مدة عمله وتحسب علي أساس أنها أجر نصف شهر عن كل سنة من ال5 سنوات الأولى وأجر شهر لكل سنة تالية، حسب المادة 58 من نظام العمل السعودي. وحسب المادة 74 ينتهى عقد العمل بالأحوال التالية : إذا وصل الموظف لسن الستين(سن التقاعد)بالنسبة للرجال ، وخمس وخمسين سنة بالنسبة للسيدات. اذا توفى الموظف أو عجز عن أداء عمله حسب المادة 79 من نظام العمل السعودي. في حالة وافق الطرفان علي إنهاء العمل، مع أهمية موافقة الموظف كتابيا. إذا لم يقوم بتجديد العقد بعد انتهاء الفترة المحددة له”.
- يحسب المعاش التقاعدي على اصل الراتب الشهري، حيث يخصم من الراتب الشهري الدعم المالي التكميلي الذي يساعد على غلاء المعيشة، أو يتم خصم 12.5% من الزيادات عليه.
- يكون المعاش من أساس الراتب الأخير الذي تقاضاه الموظف بأصل 65% منه.
- ويتم لإيقاف المعاش التقاعدي في حال استحق المواطن معاشا أكبر منها، أو ثبت عدم الحصول على الجنسية السعودية، ويستثنى من ذلك السعودية التي تغيرت حالتها الاجتماعية واضطرت للزواج من أجنبي أو المواطن الذي حصل على جنسية أجنبية، كما يتوقف الراتب التقاعدي في حال ثبت خيانة المستفيد للوطن.
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