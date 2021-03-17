آلية حساب المعاش التقاعدي بالنظام الجديد 1442 مكافأة نهاية الخدمة (معلمين – عسكريين – أطباء)

حساب المعاش التقاعدي الجديد حسب المؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة والذي تكون من حقوق المواطن السعودي الذي انهى فترة الخدمة بالقطاع الحكومي، حيث يكون سن التقاعد ستون عاما أو خمسة وستون عاما في هيئات أخرى، ويكون هنالك آلية خاصة لاحتساب الراتب التقاعدي للعامل بعد انتهاء فترة الخدمة كما يكون هنالك تدابير أخرى لما يسمى بالمعاش المبكر أو التقاعد قبل انتهاء فترة الخدمة.

المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية

الراتب التقاعدي بعد انتهاء الخدمة

بعد أن تنتهي سنوات الخدمة بالمجال الحكومي او الخاص يقوم المواطن بالاستعلام عن القيمة التي سيتقاضاها كمعاش شهري من العمل الذي أفنى فيه سنوات عمره، كما يقوم أيضا بالاستفهام عن قيمة هذا المعاش وقيمة مكافاة نهاية الخدمة والتي تقررها له القوانين واللوائح الخاصة بالعمل في القطاع الحكومي، وتقوم المؤسسة العامة للتقاعد بتقديم العديد من الخدمات ومنها وضع آلية لاحتساب الراتب لكل من يستعلم.

حساب المعاش التقاعدي