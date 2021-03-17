الموارد البشرية تُعلن عن الفئات المستثناة من مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية 2021 ، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن الفئات الستة التي سيتم استثناءها من مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية وهي إحدى برامج التحول الوطني، والتي تهدف إلى بناء سوق عمل جذاب ومرن ومتطور بالمملكة العربية السعودية قادر على منافسة الأسواق العالمية، والتي تم البدء في العمل بها رسميًا منذ يوم الأحد الماضي الموافق 14 مارس 2021، وقد أعلنت الوزارة أن هذه المبادرة متاحة للجميع لتحسين بيئة العمل وتطويرها ماعدا ( 6 ) فئات قد تم استثنائهم من هذه المبادرة وقد صرحت بهم وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

الفئات المستثناة من مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية والتي قد أعلنت عنهم وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية وفقًا لما ورد عن “عكاظ “

العمالة المنزلية ومايماثلها.

العاملون على سُفن تقل حمولتها عن 500 طن ( عُمّال البحر ).

العاملون بالزراعة والرعاة ومن في حكمهم.

العمالة الوافدة الغير سعودية والقادمة لأداء مهمة لاتتجاوز مدتها شهرين.

اللاعبون بالأندية والاتحادات الرياضية والمدربون بهذه الأندية والاتحادات.

أفراد أسرة صاحب العمل ( الزوجة و الأبناء وفروعه ) الذين يعملون في منشأة لا يعمل بها غيرهم.

الخدمات التي تُقدمها مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية

تُعد مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية من أهم مبادرات برنامج التحول الوطني التي تهدف إلى تحسين وبناء سوق عمل متزن ومتطور مبني على الكفاءات، كما أن هذه المبادرة تقوم على ثلاث أهداف رئيسية وهى

خدمة تطوير الخروج والعودة إلى سوق العمل.

تمكين العامل من الخروج النهائي في حالة رغبته في ذلك.

إتاحة خدمة التنقل الوظيفي.

الشروط التي يجب توافرها في العامل الوافد للإستفادة من خدمات مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية

أن يمتلك العامل عقد عمل موثق.

العرض الوظيفى من قِبل صاحب العمل الجديد يكون مُقدم عبر منصة قِوي.

تقديم إشعار لصاحب العمل الحالي بطلب نقل الخدمة مع مراعاة مدة الإشعار.

أن يتم العامل السنة الأولى له كاملة من أول دخول له المملكة لدى صاحب العمل الحالي.

أن يُصنف العامل ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل.

الشروط التي يجب توافرها في صاحب العمل الجديد لطلب نقل خدمات العامل الوافد