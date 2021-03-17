خطوات تسجيل الدخول على منصة مدرستي التعليمية السعودية 1442

خطوات تسجيل الدخول على منصة مدرستي التعليمية والتي يتزايد البحث عنها خلال تلك الفترة بعد بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1442، ونتيجة التحديثات التي قام بها القائمين على منصة مدرستي جعلت الاهتمام بالبحث عن الرابط الفعال الخاصة بالمنصة أمر كبير للغاية، ويأتي العمل بنظام التعليم الالكتروني عن بعد بعد قرار وزارة التعليم السعودي بالتعاون مع وزارة الصحة بإلغاء نظام التعليم العادي حرصا على سلامة الطلاب من خطر انتشار فيروس كورونا بين صفوفهم.

منصة مدرستي

وقد قامت منصة مدرستي بالقيام من أداء مهام الواقع الافتراضي المدرسي على أكمل وجه وعلى غير المتوقع ولم يقتصر دورها فقط على مواصلة العملية التعليمية والتحصيل العلمي لكافة الطلاب بمختلف الصفوف الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية بل ساهمت المنصة في حماية أبنائها الطلاب أيضا وذلك بعدما انتشر مقطع فيديو متداولا على منصات التواصل الاجتماعي في إنقاذ معلمة منصة مدرستي لأحد تلميذاتها عندما كانت متواجدة على المنصة وصادف محاولة اقتحام سارق لبيت الطفلة التي كانت متواجدة في تلك الفترة بمفردها حيث قامت المعلمة تهدئة الطفلة لحين تم إبلاغ الشرطة التي وصلت في وقت قصير للغاية لتتمكن من القبض على السارق.

التسجيل على منصة مدرستي

ويتم التسجيل على منصة مدرستي عبر الخطوات التالية: