الطيران المدني يعلن مواعيد السماح للسفر وفتح مطارات في السعودية

الطيران المدني يعلن مواعيد السماح للسفر وفتح مطارات المملكة السعودية، قد أوضحت هيئة الطيران المدني بالمملكة السعودية أنه في الوقت الحالي تم تحديد بعض المواد المواعيد الخاصة بجميع المواطنين بالمملكة السعودية حتى يتمكنوا من السفر في البلاد وتم العمل على إيقاف تعليق رحلات الطيران الدولي بشكل كامل، وبالتالي تم إصدار القرارات الهامة التي تؤكد فتح مطارات المملكة السعودية ابتداء من الساعة الواحدة صباحا بدءا من يوم الإثنين 15/10 1442 والذي وافقه بالتاريخ الميلادي 17/5 2021.

وقد تم إصدار هذا القرار خطاب عاجل إلى شركات الطيران بالمملكة السعودية حتى يستعدوا لتنفيذ هذا القرار وقد تم تغيير هذا الموعد الذي قد تم تحديده، وقبل ذلك 31 مارس إلى هذا الموعد الجديد الذي تم إصدار.

هيئة الطيران المدني

أكدت هيئة الطيران المدني أنه ينبغي على الجميع أن يلتزم كافة التعليمات والتعليمات أو الضوابط التي تم تحديدها من خلال الجهاز المعينة لكي يتمكن الجميع من أخذ كافة الإجراءات الاحترازية للمحافظة على صحة وسلامة الجميع داخل المملكة السعودية، موضحاً أنه ينبغي على الجميع أن يلتزم بكافة القرارات التي تتعلق بالسفر والعودة داخل وخارج المملكة السعودية لتقليل الإصابات.

رفع تعليق السفر للمواطنين

قامت وزارة الداخلية بالمملكة السعودية بتوضيح أنه تم رفع تعليق السفر لجميع المواطنين بالمملكة السعودية وذلك منذ أكثر من 60 يوماً، وتم فتح جميع المنافذ البرية والبحرية، وذلك بدءا من الساعة الواحدة صباحاً، وأكدت على أهمية أن يلتزم الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية للمحافظة على سلامة الجميع ومنع انتشار هذا الوباء، وتم العمل في الوقت الحالي على تعديل موعد فتح المطارات حتى يتمكن الجميع من الصفر من خلال المطارات السعودية، ولكن حظرت هيئة الطيران المدني من عدم الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية.