صحت خبر تقديم الاختبارات النهائية في رمضان بدلاً من شوال

أشارات عدة أنباء لم يتم التأكد منها حتي الان عن اتجاه وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية الي تقديم امتحانات الفصل الدراسي الثاني إلى شهر رمضان بدلاً عن شهر شوال، هذا ولم تعلن الوزارة صراحة ًًعن أي قرار متعلق بهذا الأمر حتى الآن، لكن هناك من هو مؤيد ومن هو معارض لهذا القرار لأسباب مختلفة.

تقديم الاختبارات النهائية في رمضان بدلاً من شوال

كانت اختبارات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية والإعدادية من المتوقع البدء بها في شهر شوال، لكن يتواجد الآن أخبار حول تقديم أعمال الامتحانات في هذا الفصل الدراسي إلى شهر رمضان لإنهاء الاختبارات مبكراً وقد أصبح تقديم الإختبارات متداولا ًًالآن على صفحات التواصل الاجتماعي واختلفت آراء الأشخاص بين المؤيد والمعارض لهذا القرار، ولكن حسم الأمر كله بيد وزارة التعليم السعودي والتي لم تتحدث بأي قرار رسمي حول التقديم حتى الآن.

اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1443

سارت العملية التعليمية بالمملكة العربية السعودية في الفصل الدراسي الثاني على غرار الفصل الدراسي الأول من خلال التعليم عن بعد، حيث تم تدشين وتصميم منصات إلكترونية للتعلم عن بعد أهمهم منصة مدرستي ومجموعة قنوات العين وقنوات فضائية أخرى ومنصات تعليمية من خلالها يحصل الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة على المعلومات المتعلقة بمناهجهم الدراسية باستيفاء، ويسير أعمال الاختبارات أيضاً خلال الفصل الدراسي الثاني على غرار الفصل الدراسي الأول من خلال الاختبارات الإلكترونية، وبحسب خارطة الفصل الدراسي الثاني والذي بدأ عقب ظهور نتائج الفصل الدراسي الأول كان من المفترض إجراء الاختبارات الالكترونية في أيام من شهر شوال لكن لأسباب معينة تأتي أخبار حول تقديم أعمال الاختبارات شهر بحيث تكون في شهر رمضان وينتظر جنيه الطلاب وأولياء الأمور في الفترة الحالية الإفصاح عن حقيقة هذا الأمر.