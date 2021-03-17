تجديد رخصة الإقامة في المملكة العربية السعودية الطريقة والرسوم

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عمر شويل - جدة تجديد رخصة في الإقامة في السعودية، رخصة الإقامة في المملكة العربية السعودية هي ما تثبت هوية الفرد المقيم في السعودية وعلى الأراضي السعودية، وبدونها لا يحق له التواجد في السعودية، لذلك يرغب جميع المقيمين بالتعرف على كيفية تجديد رخصة الإقامة ورسوم تجديد رخصة الإقامة في السعودية، حتى يكونوا على علم بها وجاهزين للتجديد في الموعد المحدد لعدم التعرض لأي مشكلة مع حكومات السعودية.

رسوم تجديد الإقامة في السعودية

وضعت مديرية الجوازات العامة في السعودية الرسوم المحددة لتجديد رخصة الإقامة وهي نسبتها تختلف باختلاف العمل الذي يقوم به العامل الوافد وهي:

رسوم تجديد إقامة العامل بالقطاع الخاص هي 650 ريال سعودي سنويًا، ويتم دفع مبلغ 100 ريال سعودي عند تغيير المهنة. أما عن رسوم تجديد إقامة العامل في العمالة المنزلية فهي 600 ريال سعودي. في حالة كان العامل زائد عن العدد المحدد للعمالة الوافدة في مكان العمل فيتم تجديد الإقامة بمبلغ 1350 ريال سعودي.

طريقة تجديد رخصة الإقامة

يرفع طلب التجديد رخصة العمل لصاحب العمل. يتم سداد الرسوم المستحقة. الحصول على وثيقة تؤكد سداد رسوم رخصة العمل. زيارة أحد المكاتب المختصة بالجوازات لتنفيذ الإجراءات المطلوبة من الموظف.

نظام الإقامة الجديد في السعودية

تسعى السعودية إلى توفير سبل الراحة للمواطنين وكذلك المقيمين في السعودية، حتى يتمكنوا من أن يحيوا حياة كريمة وهانئة أثناء فترة تواجدهم على أراضي السعودية، وتم تقديم الكثير من الشكوى من العمالة بكثير من الجنسيات الموجودة بالسعودية حيث يصل عدد العمال الوافدين في السعودية حوالي 8 مليون وافد، وكانت الشكوى عن ارتفاع رسوم تجديد الإقامة في السعودية وخاصةً إذا كان الوافد مع أسرته فيكون العبء أكبر.

وفي البداية كان أمر تقليل رسوم الإقامة في السعودية أمرًا صعبًا بسبب ظروف السعودية الاقتصادية التي تمر بها وسعيها لتحقيق رؤية المملكة 2030، ولكن أعلن مجلس الوزراء السعودي في بداية شهر فبراير عام 2021 الحالي بأنه يمكن أن يقوم العامل بتجزئة قيمة رسوم السداد لرخصة الإقامة بشكل ربع سنوي بدلًا من سنوي مما يخفف العبء عند سداد المبلغ كاملًا، وكذلك كان القرار شاملًا لرسوم تجديد رخصة العمل حيث يمكن تجزئتها كذلك، ولكن القرار لم يطبق على العمال المنزلية.